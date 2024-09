Gabon : Le match de gala de la libération prévu pour ce lundi 9 septembre !

Follow on X

Ecouter l'article

Le tant attendu match du coup de la libération, qui devait initialement opposer le CTRI et le gouvernement aux parlementaires, a été reporté au lundi 9 septembre 2024. Cette décision a été annoncée à la dernière minute mais qui donne la possibilité aux personnes ayant effectué le déplacement de venir assister à cette rencontre qui consacre l’unité des organes de l’exécutif en commémoration de la liberté du joug Bongo.

Censé avoir lieu le 30 août dernier, le match de gala de la liberté avait finalement été reporté. Le Lieutenant-colonel Loïc Ngouayit-Kounda, Directeur général de l’Office national du développement du sport et de la culture (ONDSC), avait pour l’occasion exprimé ses excuses pour le report, expliquant que le calendrier très chargé du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguéma, l’avait empêché d’assister à ce match très attendu.

Si les Panthères du Gabon feront face aux Fauves de l’Oubangui le mardi 10 septembre 2024 au stade rénovation de Franceville dans le Haut-Ogooué, un jour avant ce sont les membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) couplé aux membres du gouvernement de la transition qui devraient selon toute vraisemblance faire face aux parlementaires de la transition.

Déjà en jambes le 30 août dernier avant le report, les députés et les sénateurs devraient à nouveau être d’attaque pour disputer cette rencontre historique. Laquelle s’inscrit dans les festivités du 30 août devenu une date culte au Gabon parce que marquant le coup de la libération orchestré par les militaires afin de mettre un terme au système Bongo PDG qui s’apprêtaient à tripatouiller, une fois de plus et de trop, les votes. Gageons que l’engouement soit le même qu’à la date initiale.