Commerce : le Togo toujours fournisseur des produits pétroliers au Gabon

C’est ce qui ressort de la Note de conjoncture du deuxième trimestre 2023. En effet, entre le 1er et le second trimestre de l’année en cours, les importations du Gabon en provenance du Togo ont connu une hausse de 462,2% en se classant parmi les 10 principaux fournisseurs du pays devant des pays tels que l’Italie, l’Espagne ou le Maroc.

Si le premier trimestre avait été marqué par la présence surprenante de Sao Tomé et Principe avec une hausse des importations de l’ordre de 180191,4%, le Togo a au cours de ce deuxième trimestre regagné sa place en se positionnant comme l’unique pays africain figurant dans le classement des neuf premiers fournisseurs du Gabon.

En effet, le taux d’importation de ce pays vers le Gabon a connu une hausse de 462,2% selon les données de la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale dans sa note de conjoncture sectorielle. Selon ce document, cette forte hausse (+462,2%) est enregistrée après une baisse de ces importations de 87% au cours du premier trimestre 2023 entre le Gabon et le Togo contre une hausse de 466% au quatrième trimestre 2022.

Des produits pétroliers vendus au Gabon

Si dans sa note de conjoncture la DGEPF ne précise les principaux produits vendus par le Togo au Gabon au cours de cette période, encore moins sur leur quantité, on peut suggérer qu’elle comprend essentiellement des produits pétroliers. En 2021, ce pays d’Afrique de l’Ouest a vendu pour 41,6 milliards de francs de marchandises, essentiellement des produits pétroliers raffinés.

Aussi, le Togo et le Gabon ont signé le 2 juillet 2021 un mémorandum d’entente pour faciliter l’importation au Togo des produits de bois gabonais, sur une durée de 5 ans. Cependant, malgré cette hausse, les importations globales du Gabon à l’extérieur ont baissé au cours de la période sous-revue. Les achats du Gabon en Afrique ont chuté de 36,6% entre le premier et le second trimestre 2023, tout comme dans les autres continents, notamment, en Asie -3,8% et en Europe -13,8%, malgré une hausse des achats en Amérique et en Océanie.