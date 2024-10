Cemac : Me Obama Sima élu vice-président de l’Union des avocats d’Afrique centrale

Ecouter l'article

Au terme de l’assemblée générale de cette organisation sous régionale qui s’est tenue ce samedi 28 septembre à Ndjamena, Me Raymond Obame Sima, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Gabon, a été élu vice-président de l’Union des avocats d’Afrique centrale (UAAC). Un déploiement stratégique qui positionne le Gabon comme un acteur clé sur la scène juridique régionale.

En tant que vice-président de l’UAAC, Me Raymond Obame Sima occupera un rôle clé dans la promotion et la défense des intérêts des avocats d’Afrique centrale. L’UAAC, qui regroupe les barreaux de la région, est essentielle pour l’harmonisation des pratiques juridiques et le renforcement de l’État de droit, particulièrement dans un contexte souvent instable. Une élection qui s’inscrit dans une dynamique de coopération accrue entre les barreaux.

Me Obame Sima, porte-étendard du Gabon !

Véritable ambassadeur pour les avocats gabonais de par sa casquette de Bâtonnier, Me Raymond Obame Sima ne cesse de surprendre sur la scène juridique. Jouissant d’un savoir-faire unique mêlé à une expertise certaine dans son domaine d’activité, le profil du juriste gabonais a été plébiscité par ses pairs lors l’assemblée générale de l’Union des avocats d’Afrique centrale (UAAC) de Ndjamena. Une assise élective qui a particulièrement souri au candidat Gabonais.

À l’heure de la restauration de la justice gabonaise chère au Président de la transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, cette démarcation du Bâtonnier à l’échelle régionale se veut un signe fort vers l’excellence au sein du pouvoir judiciaire. Reste à Maître Raymond Obame Sima d’implémenter sa touche au sein de ladite organisation afin que les couleurs du drapeau gabonais brillent au concert des nations.

Porté à la tête de l’ordre des avocats du barreau du Gabon le 6 janvier 2023 pour une durée de 2 ans renouvelable une fois, le néo vice-président de l’Union des avocats d’Afrique centrale aura donc pour mission de participer à la promotion et la défense des intérêts de la profession d’avocat en Afrique centrale. Et ce, via un leadership éprouvé en phase avec les défis présents et à venir.