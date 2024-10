Hermann Immongault : « sensibiliser et non donner des consignes de vote »

Depuis ce 02 octobre, le ministère de l’Intérieur et de la sécurité, en sa qualité d’organe en charge de l’organisation des élections, est engagé dans une vaste campagne de sensibilisation au référendum constitutionnel portant sur le thème « Référendum 2024 : je suis concerné, je vote ». Cette opération n’a nullement pour objectif, selon Hermann Immongault, d’inviter les Gabonais à se prononcer en faveur ou en défaveur du texte.

C’est une campagne d’éducation civique qui vise essentiellement à permettre aux électeurs de comprendre les enjeux de ce référendum, d’en maîtriser les modalités de participation, et de favoriser un échange d’idées en mobilisant toutes les communautés. Ainsi, le ministère de l’Intérieur, qui dit compter sur le professionnalisme des médias, déploie ce dispositif à travers divers canaux de communication, afin de toucher toutes les couches de la société.

Une campagne d’éducation civique

L’objectif des autorités de la Transition à travers cette campagne de sensibilisation est clairement de susciter une réelle participation au référendum. C’est d’ailleurs suivant cet objectif que le ministère de l’Intérieur a pris l’initiative, comme le lui autorise la loi, d’ouvrir la voie aux réclamations, pour tous les compatriotes absents du fichier électoral, bien que s’étant fait enrôler. Ainsi, en ce qui concerne la campagne dite « d’éducation civique », le membre du gouvernement a tenu à être précis sur les prérogatives qui ne relèveront pas de son champ d’action tout au long de cette opération.



« Il ne s’agit pas pour le ministère de l’Intérieur d’aller dire aux populations de voter Oui, ou de voter Non. Le ministère de l’Intérieur, dans son rôle et dans sa posture, mène une campagne d’éducation civique pour sensibiliser, mobiliser et appeler les compatriotes à exercer leur droit de vote », a indiqué Hermann Immongault au cours de son point de presse du 1er octobre 2024. Notons que dans l’optique d’aboutir aux résultats recherchés, Hermann Immongault a indiqué qu’il est impératif que chaque citoyen prenne part activement à cette campagne car, selon lui, ce référendum représente une occasion unique de faire entendre son opinion dans un climat de paix et de sérénité.