Gabon: Me Obame Sima élu Bâtonnier avec 92 voix sur 104 votants !

Si l’élection du 6 janvier dernier avait été contestée donnant lieu à guerre intestine, l’assemblée générale élective tenue ce mercredi 27 décembre 2023 ne risque pas d’aboutir au même scénario. Et pour cause, porté par la quasi-totalité des membres de l’ordre des avocats que Me Raymond Obame Sima a été brillamment élu bâtonnier. Il succède à Me Lubin Ntoutoume avec 92 voix glanées sur 104 exprimées contre 8 pour Me Jules Obiang.

C’est réuni à la salle de conférence de la maison de l’avocat que les 128 avocats à jour de leurs cotisations étaient attendus pour désigner lequel d’entre eux conduirait le train de leur coopération durant les 2 prochaines années. À l’entame de la séance, le bâtonnier sortant, Me Lubin Ntoutoume, a rappelé la noblesse rattachée à leur activité libérale qui participe à la manifestation de la justice dans notre pays. S’en est suivie la phase de présentation des candidatures pour le poste de bâtonnier.

Mes Obame Sima et Jules Obiang pour un finish épique

Déclarée candidate à la suite du dépôt de son dossier, Maître Francine Meviane a finalement décidé de se rétracter. Résultat, seuls Me Raymond Obame Sima et Me Jules Obiang sont restés en course à la tête de l’ordre des avocats du Gabon. Une bataille saine qui a connu son épilogue après le vote des 104 des 128 avocats à jour de leurs cotisations. À tour de rôle, les conseils seront invités à exprimer dans l’anonymat leur choix.

Une vue des 104 avocats ayant participé au vote du bâtonnier © D.R.

Au terme de cette étape déroulée dans une ambiance bon enfant, c’est Maître Raymond Obame Sima qui a obtenu le plus grand nombre de votes avec 92 voix sur les 104 au total. De son adversaire du jour, ce sont 8 votes pour qui lui ont été comptabilisés. Il est à noter que 4 personnes ont décidé de s’abstenir en votant nul. Avec une majorité écrasante, l’homme de loi dont l’élection en janvier dernier avait été contestée, a été porté, à nouveau, à la tête du barreau du Gabon pour un mandat d’une durée de 2 ans renouvelable une fois successivement.

La victoire de l’indépendance selon le nouveau bâtonnier !

En marge de cette victoire écrasante obtenue avec mérite selon ses pairs, Me Raymond Obame Sima a salué l’engouement de ses confrères qui traduit une volonté de remettre sur les rails le train des avocats stoppés pendant plusieurs mois. « Je suis heureux d’avoir été élu. Je suis surtout satisfait de notre barreau parce que les avocats ont affirmé leur indépendance, leur autonomie. […] Aujourd’hui ils m’ont à nouveau accordé leur confiance. En affirmant que le 6 janvier 2023 ils ne s’étaient pas trompés », a-t-il souligné.

Le Bâtonnier et le conseil de l’ordre des avocats © D.R.

Par ailleurs, le nouveau bâtonnier a indiqué que la restauration des institutions doit également impacter le barreau et donc une réforme de textes. L’assemblée générale élective s’est achevée par le vote favorable pour les membres du conseil de l’ordre. 9 Titulaires que sont Tony Minko-Mi-Ndong, Naomie Avomo Assa, Farafina Boussougou Bou Mbine, Thierry Nguia, Irène Essone Nze, Anges Kévin Nzigou, Anoushka Agnès Mbengone, Pie Makanga et Hugues Boguikouma. Les autres 3 membres que sont Mes François Meye, Aimery Bhongo Mavoungou et Cédric Maguisset, revêtent le statut de suppléants.