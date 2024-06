Cameroun : le secrétaire général de la Présidence suspecté de vol au bureau du DC civil de Paul Biya

Follow on X

« Si on t’explique le Cameroun et que tu as compris, c’est que tu n’as pas bien compris ». Ce proverbe populaire au pays du président Paul Biya sied parfaitement à la situation rocambolesque relayée ce mardi 25 par le mensuel Jeune Afrique faisant état du cambriolage dans la nuit du 15 au 16 juin à la présidence du Cameroun, dans le bureau de Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil du président de la République.

Cette affaire aux allures de scandale d’État a de quoi faire rire, mais fait les choux gras de la presse du fait du caractère exceptionnel de l’endroit où se seraient déroulés ces faits. En effet, c’est au bureau du directeur du cabinet civil de Paul Biya que les cambrioleurs auraient opéré, suscitant de nombreux soupçons, qui n’ont épargné aucun des pôles rivaux du palais d’Etoudi.

Un cambriolage remettant en cause la sécurité au sein du Palais présidentiel

En effet, le bureau de Mvondo Ayolo est situé au deuxième étage du bâtiment principal, entre la salle des conseils des ministres et celle des ambassadeurs, juste en dessous du bureau du président Paul Biya. La proximité de ce bureau avec celui du président et la nature sensible des documents volés rendent ce cambriolage particulièrement inquiétant.

Si les premières bribes de soupçons avaient été portées contre certains ennemis de Samuel Mvondo Ayolo, notamment le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh plusieurs employés du palais ont été interrogés dans le cadre de l’enquête, parmi lesquels le colonel Evina NDO, directeur adjoint de la sécurité présidentielle, qui serait fortement soupçonné d’avoir orchestré le cambriolage. Les malfaiteurs ont dérobé une importante somme d’argent ainsi que des documents sensibles. Étrangement, les caméras de surveillance avaient été désactivées avant le vol.