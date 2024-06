Appel urgent pour mettre fin à la propagation du discours de haine et de division au Gabon

Ecouter l'article

Je m’adresse à vous aujourd’hui avec gravité et une profonde préoccupation concernant la montée du discours de haine et de division à l’encontre d’un groupe ethnique spécifique au Gabon: les fangs. Les récentes incitations à la violence, à la destabilisation du pays et à la discrimination à l’égard de ce groupe sont alarmantes et représentent une menace sérieuse pour l’unité et la cohésion de notre jeune nation.

Il est crucial de prendre conscience que les effets de la propagation du discours de haine peuvent être catastrophiques et avoir des répercussions durables sur la paix et la stabilité de notre nation. L’escalade des tensions ethniques ne peut qu’entraîner des conflits destructeurs qui risquent non seulement de diviser profondément notre société, mais aussi de compromettre les avancées et le développement que nous nous efforçons tous d’atteindre. Nous sommes tous conscients des conséquences horribles de la Radio 1000 collines (“La voix de la mort”) sur nos frères rwandais ! Il est inquiétant et dangereux de voir cette même dynamique se produire dans notre pays sans réaction.

En tant que citoyens responsables, il est de notre devoir de veiller à ce que notre pays reste un havre de paix et de tolérance, où chaque individu est respecté et traité avec dignité. En encourageant la tolérance et en rejetant fermement tout discours de haine, nous pouvons construire un avenir meilleur pour les générations à venir.

Je vous exhorte, en tant qu’autorités gabonaises, à prendre des mesures immédiates et efficaces pour contrer la propagation du discours de haine et de division. Il est de la plus haute importance de mettre en place des politiques et des actions concrètes qui favorisent l’unité, la diversité et le respect mutuel entre tous les groupes ethniques de notre pays.

En outre, il est essentiel d’éduquer et de sensibiliser la population sur les dangers du discours de haine et sur l’importance de la coexistence pacifique. Les campagnes de sensibilisation et les programmes d’éducation civique peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion de l’harmonie interethnique et la prévention des conflits.

Enfin, je vous encourage vivement à engager des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne ou entité diffusant délibérément des discours de haine et encourageant la violence contre un groupe ethnique. Il est essentiel de sanctionner toute personne relayant de tels messages sur les réseaux sociaux. Il est primordial de renforcer la loi en la matière et de l’appliquer de manière stricte et équitable afin de dissuader toute forme de discrimination ou de tribalisme à l’encontre d’un groupe.

En somme, je vous implore de prendre au sérieux cette menace croissante du discours de haine et d’agir de manière décisive pour y mettre un terme avant qu’il ne soit trop tard. L’avenir de notre nation dépend de notre capacité à surmonter nos différences et à travailler ensemble pour construire un avenir plus inclusif et pacifique pour tous.

Dans l’espoir que mes préoccupations soient prises en considération et que des actions concrètes soient entreprises pour promouvoir l’unité et la tolérance au Gabon, je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma plus haute considération.

Bruno ONDO MINTSA