Moanda : la Comilog en soutien aux entrepreneurs

Du mercredi 17 au samedi 20 juillet 2024 s’est tenue à Moanda dans la province du Haut Ogooué un séminaire de formation sur l’entrepreneuriat. Organisé par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et les établissements de microfinance (EMF) réunis au sein de l’association d’établissement de microfinance du Gabon (APEMFG). Cette initiative visait à donner des astuces, des rudiments et à renforcer les capacités des centaines de personnes ayant effectué le déplacement en matière d’entrepreneuriat et d’autonomisation.

Depuis des années, la compagnie minière de l’Ogooué ne cesse de mettre en œuvre des politiques relatives à l’auto-emploi afin de soutenir les populations. A cet effet, du mercredi 17 au samedi 20 juillet 2024, une session de formation a été organisée dans la ville de Moanda. L’événement organisé par la Comilog et les établissements de microfinance a vu la participation d’une centaine de personnes. Ces derniers ont donc été édifiés pendant plusieurs jours sur les questions d’entrepreneuriat.

Un engagement réaffirmé

En effet, cette session de formation qui a refusé du monde a été animée par Eyene Obame Thomas. Les séminaristes ont reçu des astuces, des voies et moyens dans le but de renforcer leur compétence. Il s’agit des entrepreneurs locaux ainsi que des bénéficiaires du fonds d’amorçage dans la gestion de projets et des activités génératrices de revenus. L’événement qui s’inscrit dans le cadre de la politique de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) de la Comilog a tenu toutes ses promesses.

Les participants ont non seulement exprimé leur reconnaissance à l’endroit du géant minier et de leur partenaire mais ont aussi souhaité voir une démultiplication de ce type de programme dans la ville et dans la province du Haut-Ogooué. Une action qui traduit la volonté de la compagnie minière de participer à la vie sociale et au développement des jeunes populations de la province du Haut-Ogooué. Au terme du séminaire, le rendez-vous a été pris pour le 4 août 2024.