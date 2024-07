BICIG : un important don en matériels de réfection remis à l’UOB

Ecouter l'article

À l’aube de la commémoration de la Journée de Restauration du Cadre de Vie Universitaire, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG) a procédé, ce vendredi 5 juillet 2024, à la dotation de matériel de réfection à la communauté estudiantine de l’Université Omar Bongo (UOB). Une action inscrite dans sa responsabilité sociétale environnementale consignée dans la Fondation Atlantic Group.

C’est dans le cadre du déploiement de sa responsabilité sociétale environnementale déclinée depuis la Fondation Atlantic Group que la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon, passée sous pavillon Atlantic Financial Group (AFG), a procédé, ce vendredi 5 juillet 2024, à la remise d’un important don en matériels de réfection au rectorat de l’Université Omar Bongo et ce, en guise d’accompagnement certain à la Journée de Restauration du Cadre de Vie Universitaire commémorée le troisième samedi de chaque mois.

BICIG, une banque citoyenne

Véritable société à caractère citoyen de par son ancrage social matérialisé par plusieurs actions dans divers secteurs d’activités, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon a répondu favorablement à la doléance des autorités rectorales de l’UOB. En effet, une délégation de la banque conduite par son Directeur Général Daniel Toure s’est rendue au sein du temple du savoir pour traduire en acte son intérêt pour l’épanouissement de sa clientèle dont la communauté estudiantine.

Photo de famille avec le Directeur général de BICIG Daniel Toure et le recteur de l’UOB Pr. Jean Jacques Tony Ekomie © D.R.

Remettant au Pr. Jean-Jacques Tony Ekomie des pelles, des poubelles et des machines débroussailleuses thermiques, le premier responsable de la BICIG a souligné l’attachement à cette noble cause qu’est l’assainissement de l’environnement. « Nous sommes partenaires de l’UOB depuis plus de 10 ans […] La BICIG, en qualité de banque traditionnelle du paysage économique gabonais, a aussi une approche sociétale qui veut que nous contribuions au développement de notre environnement. Ce don vise à améliorer le cadre de vie et de travail des étudiants et du rectorat », a indiqué Daniel Toure.

De la facilitation des procédures bancaires pour l’étudiant

Saluant l’action de ce partenariat indéfectible, le recteur de l’UOB a exprimé son satisfecit vis-à-vis des bienfaiteurs après une visite guidée de la structure académique. « La BICIG montre, par sa présence, qu’elle est une banque innovante et de proximité qui est sensible à la société dans laquelle elle évolue », a souligné le Pr. Jean-Jacques Tony Ekomie. Occasion pour ce dernier de remercier la BICIG pour la facilitation des procédures bancaires des étudiants avec la délocalisation d’une équipe de commerciaux au sein de ladite université.

À ce propos, la Directrice Générale Adjointe de la filiale de AFG, Ngoze Carole Capito, a rappelé l’effet significatif de cette délocalisation pour la communauté estudiantine. « Il y a tout un processus qui passe par l’enrôlement à la suite de la réception des listes à bancariser. Nous délivrons ensuite une convention de comptes à l’étudiant qui s’achève par la distribution de cartes bancaires. Le but est de désengorger les files d’attente dans nos agences mais également de se rapprocher des étudiants qui ne viennent pas récupérer leurs cartes », a-t-elle conclu. Une énième action qui rappelle qu’à la BICIG, le client est roi.