Follow on X

Transport aérien : Marc Gaffajoli plaide pour une réduction du prix du Kérosène et de la taxe aéroportuaire

Ecouter l'article

Ce vendredi 05 juillet 2024, le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi a reçu à son cabinet sise à l’immeuble Arambo l’Administrateur général de la compagnie aérienne, Afrijet Marc Gaffajoli. Face aux difficultés rencontrées par les acteurs du secteur avec une incidence indéniable sur le fonctionnement des compagnies et sur le cout des billets, ce dernier a tenu à exprimer son souhait de voir à la baisse le prix du Kérosène et de la taxe aéroportuaire.

Leader incontesté dans le secteur du transport aérien au sein de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), Afrijet ambitionne accroitre sa part de marché à travers la diversification de ses offres, mais aussi la digitalisation de ses services. Une ambition malheureusement contrariée par certains facteurs exogènes qui a indubitablement une incidence sur secteur, en l’occurrence la problématique des taxes et autres redevances qui alourdi considérablement les charges des entreprises exerçant dans ce secteur.

De la nécessité de réduire les taxes aéroportuaires

Profitant donc de cette rencontre avec le ministre de l’Économie, l’ADG d’Afrijet a tenu à adresser un plaidoyer au sujet des taxes, notamment celles liées aux prix du Kérosène et de la taxe aéroportuaire qu’il souhaiterait voir à la baisse. Selon Marc Gaffajoli « ces diminutions permettraient à nos aéroports d’être plus concurrentiels dans la sous-région et ainsi faire du Gabon une destination attractive pour les compagnies aériennes ».

Répondant à cette préoccupation légitime, Mays Mouissi a pris acte de ces attentes et s’est engagé à discuter de cette problématique avec les plus hautes autorités afin que les finances publiques du pays ne soient pas impactées négativement.