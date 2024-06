BICIG : Une banque systémique avec 54 milliards FCFA de capital social 

Ecouter l'article

Au terme de deux assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues le vendredi 21 juin 2024, les actionnaires de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon (BICIG) ont approuvé les 15 résolutions inscrites dans la nouvelle dynamique commerciale en gestation, occasion pour les administrateurs d’acter entre autres le changement de dénomination sociale et le passage de 18 à 54 milliards FCFA de capital social.

Institution forte de la place bancaire au Gabon et en Afrique depuis des décennies, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon ne cesse de se réinventer pour le bien de sa fidèle clientèle. Passée sous pavillon Atlantic Financial Group (AFG), la banque a tenu deux assemblées générales ordinaire et extraordinaire présidées par Jacques Lucien Adiahenot avec pour objectif d’acter les chiffres consolidés de l’exercice écoulé, la nouvelle dynamique commerciale, le rebranding et son nouveau positionnement stratégique avec un capital social multiplié par trois.

BICIG tournée vers l’optimisation de ses performances

Nommé par le Conseil d’Administration lors de la réunion du 22 avril 2024 en remplacement de Mme Patricia Marie-Ange N’doungou, le nouveau PCA de la BICIG Jacques Lucien Adiahenot a managé d’une main de maître les deux assemblées générales. Pour ce qui est de l’AGO, 70% des actionnaires ont répondu présents aux travaux et donné tour à tour le quitus par vote à main levée sur 9 résolutions proposées par le Conseil d’administration.

En seconde phase, les travaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire se sont ouverts sur fond de dialogue fructueux, en l’occurrence sur le point relatif au changement de dénomination sociale après la fin du partenariat avec BNP Paribas. Après avoir passé au crible la question, 27 des 49 actionnaires ont voté « pour » la modification de l’article 3 des statuts désormais écrit « AFG Bank Gabon en abrégé AFG Bank GA » en lieu et place de « BICIG ».

Une augmentation et des ambitions nouvelles

Après le quitus donné par l’Assemblée Générale des Actionnaires sur les 2 premières résolutions inhérentes au rebranding, il a été voté à l’unanimité l’augmentation du capital social. D’ailleurs, la résolution 4 a été adoptée avec augmentation du capital social de 36 milliards FCFA se situant désormais à 54 milliards FCFA divisés en 5 millions d’actions nominatives, avec comme incidence directe l’attribution gratuite desdites actions aux actionnaires. Une évolution significative, pour Jacques Lucien Adiahenot.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que la BICIG reste l’une des plus grandes banques de notre pays », a résumé le PCA. Dans la même veine, M. Ghislain Claude Mboumba, Directeur Général Adjoint a martelé que « la BICIG est engagée sur une nouvelle dynamique commerciale qui se matérialise par des résultats consolidés de plus en plus intéressants. La BICIG va être dès demain une banque de plus en plus digitale parce que l’expérience client, c’est ce qui nous importe ». Notons en somme que le résultat net de la BICIG progresse de 5% par rapport à l’exercice 2022.