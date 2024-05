Ali Bongo : « Aucune décision n’a été prise sans mon aval, ni aucune nomination d’ailleurs »

Follow on X

Si les capacités cognitives et d’assurer les charges à la tête de l’État du président déchu Ali Bongo Ondimba ont toujours fait l’objet de vifs débats au sein de l’opinion, ce dernier vient de lever le voile sur sa responsabilité dans la conduite des affaires publics. En effet, dans un entretien paru le 27 mai dernier, l’ancien chef d’État tient mordicus que l’ensemble des décisions prises durant son dernier mandat l’ont été par lui seul. Une déclaration qui pourrait donc donner du grain à moudre à la justice au moment où s’est ouvert le vendredi 24 mai 2024 le procès de plusieurs de ses anciens collaborateurs.

Ali Bongo Ondimba responsable des graves dérives enregistrées durant son deuxième mandat ? C’est par l’affirmative qu’on pourrait répondre au vu des déclarations de ce dernier dans les colonnes de l’hebdomadaire Jeune Afrique. En effet, répondant aux assertions selon lesquelles son épouse Sylvia Bongo Ondimba et son fils Noureddine Bongo Valentin auraient été les principaux tenants du pouvoir au lendemain de son accident vasculaire cérébral survenu le 24 octobre 2018 lors d’un séjour en Arabie Saoudite, l’ancien chef de l’État a affirmé qu’il n’en était rien.

Ali Bongo assume les décisions prises durant tout son deuxième mandat !

À la question de savoir ce qu’il pense des griefs qui pèsent contre son épouse et son fils, que l’on accuse de l’avoir transformé en marionnette afin de diriger le pays et de détourner des sommes astronomiques, Ali Bongo Ondimba s’est voulu clair, il était le seul maitre à bord. « C’est n’importe quoi, assure-t-il. Aucune décision n’a été prise sans mon aval, ni aucune nomination d’ailleurs. », a-t-il confié à nos confrères. Des décisions qui couvrent non seulement la promotion de nombreuses personnalités à des postes de responsabilité, mais aussi celle liée à la gestion des finances publiques.

Une posture qui vient donc contre-dire toutes les assertions selon lesquelles d’autres personnalités du sérail dirigeaient le pays et qui de facto pourrait conforter sa responsabilité concernant la gestion chaotique de ces dernières années. Il faut dire qu’au moment où se déroule le procès de plusieurs de ses anciens collaborateurs, à l’instar de son ancien directeur de cabinet Brice Laccruche Alihanga, cette déclaration dans Jeune Afrique sonne comme un aveu de culpabilité d’Ali Bongo Ondimba dans cette supposée affaire de détournement de fonds sur son compte privé.

Une sortie qui conforte innocence de BLA et consorts

En effet, cette sortie médiatique de l’ancien président corrobore la position défendue par le procureur général près la Cour criminelle spécialisée, Jean Bedel Moussodou qui lors de son réquisitoire battait en brèche les arguments des avocats de l’État sur un supposé état de santé chancelant d’Ali Bongo Ondimba. Des arguments qui ne tenaient pas la route « dans la mesure où tous les documents médicaux concernant l’ancien chef de l’État le présentent comme en possession de toutes ses facultés » si on se réfère d’ailleurs à la décision de la Cour constitutionnelle validant sa candidature.



Pis, les actes de l’ancien président de la République étant couverts du sceau de l’immunité, ceux de ses collaborateurs posés conformément à ses instructions le sont aussi. Toute chose qui devrait logiquement mettre hors de cause ses anciens collaborateurs, en l’occurrence Brice Laccruche Alihanga surtout que dans son entretien à Jeune Afrique Ali Bongo Ondimba cite nommément Mohamed Ali Saliou, son directeur de cabinet adjoint, ou Ian Ghislain Ngoulou, le dircab de son fils comme étant les personnes « qui ont eu des comportements délictueux et qui l’ont trahi ».