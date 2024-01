AGOA : le Gabon toujours ostracisé par les Etats-Unis

Ecouter cet article Ecouter cet article

Exclu de la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA), un mécanisme visant à faciliter l’accès de certains pays africains au marché américain, le Gabon ne sera pas réhabilité. Une décision que le président américain, Joe Biden a justifiée par le non-respect par le Gabon des principes de la démocratie.

Le président américain, Joe Biden a mis à exécution sa menace d’exclure le Gabon du programme AGOA. Bien que cette mesure n’aura pas une incidence majeure sur les recettes budgétaires de l’Etat, au regard de la faiblesse des exportations du Gabon vers les Etats-Unis, elle apparaît bien plus aux yeux des gabonais, comme un acharnement de la première puissance du monde, pourtant au fait des cris de détresse des populations, martyrisées par un le régime déchu.

Le Gabon incapable d’instaurer l’Etat de droit, selon Joe Biden

Aux côtés du Gabon, la République centrafricaine, l’Ouganda et le Niger ont également été exclus de l’AGOA. Selon le chef de l’Etat américain, le Gabon et le Niger « n’ont pas établi, ou ne sont pas en mesure d’établir la protection du pluralisme politique et de l’Etat de droit », relève notre confrère GabonReview, citant Joe Biden. Une justification teintée d’hypocrisie, qui semble réduire la démocratie au seul aspect électoral, au détriment des libertés fondamentales, tant réclamées par les gabonais.



Si dans le principe, les changements de régime en dehors du cadre légal ne sont tolérés par aucune instance internationale soucieuse des principes démocratiques, une analyse objective du cas gabonais aurait permis à joe Biden d’en arriver à une décision plus nuancée. En effet, les massacres des populations civiles en 2016 à la suite de l’élection présidentielle reconnue comme frauduleuse par les observateurs de l’Union européenne et par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’opacité dans l’organisation des élections générales de 2023, n’ont en rien permis à la démocratie et au pluralisme des idées d’en sortir renforcés.