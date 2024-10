ZIS de Nkok : Ndong Sima déterminé à maintenir la position de leader continental 

Ecouter l'article

Renforcer l’attractivité de la Zone d’investissement spécial (ZIS) de Nkok à travers des mécanismes innovants qui prennent en compte la vision de développement des nouvelles autorités. C’était l’objectif poursuivi par le gouvernement et les investisseurs de cette zone à fort impact économique, qui se sont rencontrés ce 30 septembre autour du Premier ministre chef du gouvernement de Transition, Raymond Ndong Sima.

Côté gouvernement, c’est une rencontre qui a été préparée au plus haut niveau par le chef du gouvernement Raymond Ndong Sima, preuve de l’importance accordée au maintien du dynamisme de la Zone d’investissement spécial. En effet, la rencontre préparatoire du 26 septembre entre le chef du gouvernement et les ministres de l’Industrie, François Mbongo Rafemo et de l’Enseignement supérieur, Pr Hervé Ndoum Essingone, en prélude à ce rendez-vous avec les opérateurs économiques de la SIZ de Nkok, traduit l’importance de renforcer ce partenariat.

La ZIS de Nkok un modèle en Afrique

La Zone d’investissement spécial de Nkok a su s’imposer au fil des années comme une référence continentale en matière de développement industriel et d’économie verte. Une performance que le chef du gouvernement entend maintenir grâce à une collaboration franche avec les acteurs économiques. D’où ce rendez-vous qui s’inscrivait également comme une sorte de mise au point, qui a permis d’ailleurs aux opérateurs de traduire aux membres du gouvernement les difficultés qu’ils rencontrent.



Tenant compte de cette donne de leader continental de la Zone d’investissement spécial de Nkok, Raymond Ndong Sima s’est dit déterminé à maintenir ce rang. « Mon objectif est clair : nous avons été les premiers et je n’ai pas l’habitude de me placer en dernier. Nous sommes les premiers et nous le resterons”, a-t-il déclaré », a indiqué le chef du gouvernement de Transition. Rappelons que parmi les pistes déjà en phase d’expérimentation dans le renforcement du dynamisme de la ZIS figure des programmes de formation adaptés aux besoins des entreprises implantées.