Ecouter l'article

Dans un souci de santé publique, de protection des enfants et de lutte contre l’insalubrité, les autorités de Libreville ont récemment interdit le dépôt des ordures à proximité des établissements scolaires. Désormais, des panneaux interdisant cette pratique sont visibles dans plusieurs points d’apport volontaires situés à proximité des écoles, collèges et lycées de la capitale.

Cette mesure fait partie d’une vaste campagne de lutte contre l’insalubrité, pilotée par le délégué spécial en charge de la commune de Libreville, le Général Judes Ibrahim Rapontchombo. L’objectif principal est de réduire les risques sanitaires pour les élèves, souvent exposés à des conditions insalubres causées par l’accumulation de déchets près des lieux d’apprentissage.

Une question de santé publique

Au-delà de l’esthétique urbaine, la gestion des déchets est une question de santé publique. Les dépôts d’ordures non contrôlés favorisent la prolifération de maladies, notamment par la multiplication de parasites, de rongeurs, et d’insectes. Ces nuisibles sont des vecteurs de maladies graves telles que le paludisme, la typhoïde ou encore le choléra, touchant particulièrement les publics vulnérables, parmi lesquels les enfants.

En interdisant le dépôt des ordures à proximité des écoles, les autorités visent à réduire ces risques et à créer un environnement sain pour ces jeunes. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie globale fixée à travers le nouveau schéma directeur de collecte des ordures ménagères mis en place par la société Clean Africa et qui prévoit une collecte de proximité. Cependant, cette mesure peine encore à être respectée par certains individus qui continuent de déposer leurs déchets sur les sites interdits.

Dans la continuité de ces efforts d’ailleurs, la ville de Libreville, en partenariat avec Moov Africa Gabon Telecom, a lancé le challenge ville propre. Cette initiative comporte des séances de sensibilisation afin d’amener les populations à comprendre les enjeux liés à la salubrité et à la protection de l’environnement. En travaillant conjointement avec les populations, les autorités municipales, avec en tête le général Judes Ibrahim Rapontchombo, pourront garantir un environnement plus propre et sûr pour tous.