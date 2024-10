HCIA-DATACOM : 13 enseignants de l’INPTIC formés dans le cadre d’un programme avec Huawei 

Ecouter l'article

Promouvoir l’innovation et la formation dans le secteur des technologies de l’information et de la communication. C’est le sens des engagements de l’Institut national de la Poste, des Technologies de l’Information et de la Communication (INPTIC) qui, a organisé ce 1er octobre 2024 une cérémonie de remise d’attestations à une cuvée de 13 enseignants bénéficiaire d’une formation dispensée dans le cadre du programme Huawei Certified ICT Associate – Datacom (HCIA-DATACOM). Un programme qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique signé avec le géant Huawei.

Ce partenariat entre Huawei et l’INPTIC se traduit par un renforcement des compétences des enseignants dans le domaine des technologies de communication et des données. En effet, le programme HCIA-DATACOM vise à former des professionnels capables de concevoir, déployer et gérer des réseaux de données modernes. La formation a été conçue pour répondre aux défis actuels du secteur des TIC, favorisant ainsi l’essor des compétences numériques au Gabon.

Des enseignants honorés pour leur engagement

La cérémonie, qui s’est tenue en présence des autorités politiques, académiques et des représentants de Huawei et d’autres acteurs a été une occasion de célébrer les réalisations des participants. Chaque enseignant a reçu son attestation en reconnaissance de son engagement et de son travail acharné tout au long de cette formation. Dans son discours, le Directeur Général de l’INPTIC, Badiali Landry, a souligné l’importance de ce partenariat pour améliorer la qualité de l’éducation et de la formation dans le domaine des TIC au Gabon.

La collaboration entre Huawei et l’INPTIC Gabon ne se limite pas à la formation des enseignants. Elle s’inscrit également dans une démarche plus large visant à promouvoir l’écosystème numérique du pays. Grâce à l’expertise de Huawei, l’INPTIC est en mesure d’introduire des programmes de formation avancés qui préparent les étudiants à relever les défis de l’économie numérique.

L’INPTIC alignée sur la vision du président de la Transition

Par ce partenariat, le Ministère de l’économie numérique, à travers l’INPTIC, s’attèle à réaliser la vision du Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, en accélérant le développement des infrastructures numériques, en stimulant l’entrepreneuriat numérique et en intensifiant la coopération internationale dans le domaine des Nouvelles technologies de l’information.

En outre, ce partenariat représente une avancée significative vers l’amélioration des compétences TIC dans le pays. La cérémonie de remise des attestations témoigne non seulement des efforts déployés pour la formation des enseignants, mais également de la volonté commune de faire du Gabon un pôle d’excellence dans le domaine des technologies de l’information.