UNIFFAC U20 : le Gabon éliminé après sa défaite contre le Cameroun (1-3) !

Après une première culottée contre les Fauves de l’Oubangui de la République Centrafricaine (RCA), les poulains d’Anicet Yala n’ont pas fait le poids devant les Lions indomptables du Cameroun. Une défaite 3 buts à 1 qui acte l’élimination des Panthères du Gabon de la compétition UNIFFAC U20.

Le Gabon a connu une fin prématurée à son parcours au tournoi UNIFFAC U20. En effet , ce samedi 28 septembre 2024, les Panthères ont essuyé une défaite frustrante face au Cameroun sur le score de 3-1. Une seconde désillusion pour les poulains d’Anicet Yala qui n’ont pas réussi à saisir l’opportunité et leur rêve de qualification pour la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans.

Si jeunes et pourtant sans espoir !

L’équipe, dirigée par Anicet Yala, a montré des signes de faiblesse qui ont coûté cher. Malgré l’engagement de ses joueurs, la préparation peu aboutie de l’équipe a été mise en lumière. Révélant un manque de compétition à haut niveau. Les footballeurs gabonais, privés de compétition depuis 2 ans, ont semblé manquer de rythme, ce qui a été déterminant dans cette rencontre décisive.

La défaite contre le Cameroun a non seulement acté l’élimination des Panthères du Gabon, mais elle a également souligné un problème plus profond : l’absence de championnats nationaux compétitifs. Le National foot 1 et 2 n’étant plus qu’un projet. Ce vide laisse les jeunes talents sans expérience suffisante pour faire face à des adversaires aguerris comme le Cameroun, qui a fait preuve d’une belle cohésion et d’efficacité sur le terrain.

Avec deux défaites consécutives, le Gabon rentre au bercail avec des leçons à tirer. La performance insuffisante de l’équipe a été perçue comme un véritable fiasco par les observateurs, qui espèrent une remise en question et une restructuration du football de jeunes au Gabon. Pour l’instant, les espoirs d’une qualification pour la CAN U20 de 2025 s’éteignent, et les Panthères devront travailler dur pour rebondir à l’avenir.