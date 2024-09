Coopération militaire : le Gén. Oligui Nguema au Pentagone sous fond de tiraillement entre les USA et la Chine

Ecouter l'article

Après avoir pris part à la 79ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New-York, le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema séjourne depuis ce vendredi 27 septembre à Washington, capitale des États-Unis. C’est dans ce cadre qu’il a effectué une visite au Pentagone où il a échangé avec les responsables de la Défense et de la Garde Nationale de Virginie-Occidentale.

Vraisemblablement le Gabon continue d’être au centre de la bataille géostratégique entre les Etats-Unis et la République populaire de Chine notamment depuis la volonté peu dissimulée de la dernière cité d’installer une base navale militaire à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime. C’est du moins la perception qu’on pourrait se faire de la visite du chef de l’Etat dans le saint des saints en l’occurrence au quartier général du département de la Défense.

Oligui Nguema penche-t-il du côté des Etats-Unis ?

Accompagné de certains de ses collaborateurs et de certains membres du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a échangé avec des hauts responsables de ce département. Au menu le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité en vue de poser les bases d’un partenariat avec l’Etat de Virginie. Occasion pour le Président de la République d’exprimer la volonté du Gabon d’améliorer le système de Sécurité et de Défense et de profiter de l’expertise et de l’expérience américaine.

Par ailleurs, le Président de la Transition a effectué la visite de l’Institut des États-Unis pour la paix où il a pu s’imprégner des activités menées par ladite structure. L’Institut des États-Unis pour la paix est une institution publique non partisane fondée par le congrès et dont la mission est d’aider à prévenir, atténuer et résoudre les conflits violents dans le monde.