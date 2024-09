IDUAI 2024 : le gouvernement gabonais à l’école de l’accès à l’information 

Ecouter l'article

À l’occasion de la Journée internationale de l’accès universel à l’information (IDUAI), célébrée tous les 28 septembre par l’UNESCO depuis 2015, un accent particulier sera mis sur l’intégration de l’accès à l’information dans le secteur public. Pour ce faire, une conférence mondiale sera organisée par le gouvernement du Gabon et l’organe onusien les 1er et 2 octobre 2024 à Accra.

Aligné à la vision onusienne qui marque l’importance de cette initiative, le Gabon devra s’atteler à renforcer l’accès à l’information au sein de ses institutions. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable, visant à promouvoir une gouvernance transparente et inclusive. La conférence de cette année offre une plateforme pour examiner les progrès réalisés, tout en identifiant les défis restants.

Le Gabon à l’école du perfectionnement !

Lors de cette précieuse assise, les discussions mettront en lumière les meilleures pratiques et expériences africaines dans le domaine de l’accès à l’information. Les représentants gouvernementaux et les acteurs de la société civile venus des 4 coins du continent partageront leurs initiatives pour mettre en œuvre des politiques d’accès à l’information au sein de diverses entités gouvernementales.

Un accent particulier sera placé sur le rôle des acteurs non gouvernementaux, afin d’assurer la cohérence des politiques entre les secteurs public et privé. L’événement vise également à fournir des recommandations concrètes aux gouvernements et aux organisations pour intégrer efficacement le droit à l’information dans leurs systèmes. Pour les pays comme le Gabon, il sera opportun de cerner l’impératif de l’accès à l’information institutionnelle par les médias.

Le but étant de lutter contre la désinformation. À l’approche de cette conférence, le Gabon se positionne comme un acteur clé dans la promotion de l’accès à l’information. Car désireux de s’imprégner des enjeux cruciaux pour la démocratie et la participation citoyenne. Surtout en période de transition politique. L’engagement des autorités publiques à cette cause mettra en perspective les exigences en termes de transparence et de l’information dans la construction d’un avenir meilleur pour tous.