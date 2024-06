Transport : vers l’acquisition de 217 taxis pour juillet prochain

Ecouter l'article

Lors des assises du Dialogue national inclusif qui se sont tenues du 02 au 30 avril 2024, les contributeurs ont exprimé leur souhait de voir le secteur urbain et suburbain revenir entre les mains des Gabonais. C’est fort de cela et conformément aux orientations du président de la Transition, que le ministre des Transports, le capitaine de vaisseau, Loïc Moudouma Ndinga a annoncé l’acquisition à venir de 217 taxis. C’est ce que nous rapporte l’Agence Gabonaise de Presse citant un entretien accordé à la presse le 10 juin 2024.

Dans notre précédent article intitulé « Dialogue national : l’impérieuse nécessité de nationaliser le secteur des transports », plusieurs compatriotes avaient émis une kyrielle de propositions afin de se réapproprier ce secteur économique laissé aux mains des étrangers. Les 217 nouveaux taxis que le ministre du Transport réceptionnera en juillet 2024 s’inscrivent dans la vision du gouvernement de transition de changer la donne dans ce secteur, mais aussi d’améliorer l’offre de transport, ainsi que les conditions sécuritaires de déplacement des Gabonais.

217 taxi pour un retour progressif du secteur de transport dans les mains des Gabonais

Alors qu’une nouvelle page de l’histoire du Gabon est en train de s’écrire, le membre du gouvernement n’a pas manqué de rassurer l’opinion quant à la volonté manifeste du Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema de redonner sa dignité au peuple gabonais. En cela, la restructuration du secteur du Transport est un acte fort. « Il y a 217 taxis qui devraient être livrés d’ici la fin du mois de juillet. On offre ainsi un meilleur service aux Gabonais et de surcroît gérés par des Gabonais. Lorsque les bateaux seront au port, nous vous convierons et vous allez constater que la promesse du chef de l’Etat est vraiment tenue » a déclaré le ministre des Transports, le Capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Ndinga.



Après l’acquisition de 3 nouveaux navires destinés à la relance de la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale (CNNII), et la réception du premier bateau au port d’Owendo le 23 mai dernier, cette nouvelle dotation dans le secteur du transport terrestre est la preuve que le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), en quête de solutions pour un mieux être des Gabonais, entend bien se donner les moyens de sa politique. Seule crainte à ce stade, les dérives potentielles dans la gestion, et l’entretien de ces moyens roulants. On se souvient que sous Ali Bongo Ondimba déjà, l’acquisition des taxis compteurs avait suscité le même engouement pour finalement disparaître dans la nature.