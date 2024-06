Gabon : bientôt le tournage d’un film documentaire sur l’industrie touristique par la chaîne chinoise CCTV-6

Ecouter l'article

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Pascale Ogowe Siffon a reçu en audience le 30 mai dernier, une délégation chinoise conduite par Xiaole Zhu, chargé d’affaires de l’ambassade de Chine à Libreville. Au menu des échanges, le tournage d’un film documentaire par la chaîne « China Movie Channel » (CCTV-6), filiale de la Chaîne de Télévision nationale chinoise (CCTV), mettant en exergue l’industrie touristique gabonaise.

C’est dans l’optique de montrer aux yeux du monde la beauté de notre pays que cette rencontre a eu lieu. Le ministre du Tourisme Pascal Ogowe Siffon a échangé avec une délégation chinoise en mai dernier à son cabinet. Les responsables de chaîne China Movie Channel qui est une branche de la chaîne nationale chinoise ont ainsi évoqué le désir de tourner un film documentaire au Gabon. Ladite production mettra en lumière les atouts touristiques que comporte notre pays.

Le tourisme gabonais vanté par des Chinois

Il s’agit d’un film documentaire, intitulé « World Film Report Gabon » qui a pour objectif de promouvoir la destination Gabon, de booster le secteur touristique, de montrer les richesses naturelles, culturelles et touristiques de notre pays. Un film qui permettra de toucher d’autres cibles comme les téléspectateurs chinois et ceux du continent asiatique. Tout en offrant une perspective immersive et captivante sur les divers aspects des terres gabonaises.

La production de ce film documentaire par CCTV-6 est sans aucun doute une opportunité pour les autorités de susciter un intérêt accru pour le pays. Il est clair que ce projet contribuera à attirer des investisseurs et des touristes. Non sans manquer de contribuer favorablement au renforcement des liens culturels et économiques entre le Gabon et la Chine. Une initiative qui pourrait soutenir la vision des autorités de transition établie via le plan national de développement.



Le gouvernement qui à travers le PNDT 2024-2026, dont l’objectif recherché est de développer une offre touristique nationale fiable et de faire venir plus de 600.000 touristes chaque année d’ici à 2029, pourrait largement profiter de cette production pour développer une stratégie ciblée. A noter que « World Film Report Gabon » s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Gabon et la Chine, qui ont célébré en avril dernier le 50e anniversaire de l’établissement des relations bilatérales sino-gabonaises. Cet événement marque un demi-siècle de coopération et d’échanges fructueux entre les deux pays.