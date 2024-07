Transport aérien : des tarifs promotionnels pour le lancement de Fly Gabon

Follow on X

Avec le lancement des vols domestiques de la compagnie aérienne nationale Fly Gabon, le gouvernement gabonais entend non seulement réaffirmer son engagement pour la réappropriation de son espace aérien mais surtout offrir une alternative aux populations en matière de transport. Ainsi, pour son le lancement de ses activités la compagnie aérienne a annoncé des tarifs préférentiels qui permettra au plus grand nombre de profiter de ses services.

C’est au cours d’un entretien accordé au quotidien L’Union que le directeur général de Fly Gabon Nyl Moret-Mba a tenu à apporter plus de précisions sur le lancement des activités de la nouvelle compagnie aérienne nationale. S’il a tout d’abord relevé les principaux facteurs bloquant qui pourraient impacter son opérationnalisation et plus avoir une incidence sur le prix des billets d’avion, il n’a pas manqué de souligner que Fly Gabon entend contribuer autant que faire se peu à l’amélioration du panier de la ménagère.

Fly Gabon, partenaire dans la lutte contre la vie chère

Ainsi, cette volonté sera perceptible à travers une politique tarifaire très souple. « Un tarif aller/retour pour les familles (Minimum 5 personnes, 2 adultes, 3 enfants), avec un rabais de 10% et un rabais supplémentaire de 20% pour les enfants ; un tarif aller/retour pour les étudiants et les lycéens, avec un rabais de 15% ; un tarif aller/retour pour les seniors avec un rabais de 20% ; et enfin un prix promotionnel aller simple pour fêter Fly Gabon ouvert à tout le monde, avec 70 800 FCFA TTC de/vers Port-Gentil, 79 800 FCFA TTC de/vers Oyem, 97 800 FCFA TTC de/vers Franceville », a annoncé Nyl Moret-Mba

Pour le directeur général de Fly Gabon la mise en place de ces tarifs constitue « un effort exceptionnel que fait la compagnie pour célébrer la relance du pavillon national ». Par ailleurs, il a tenu à souligner que la mise en branle de la nouvelle flotte se fera progressivement. « Nous avons intégré dans notre flotte le premier ATR neuf aux couleurs nationales hier, le deuxième suivra d’ici fin septembre. En attendant, les aéronefs d’Afrijet vont venir en appui. Mais dès le dernier trimestre 2024, 90 % de la desserte domestique se fera aux couleurs de Fly Gabon et partira du terminal dédié à la compagnie nationale à l’aéroport international Léon Mba », a-t-il conclu.