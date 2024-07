Gabon : signature d’un partenariat entre le ministère de l’Industrie et UBA pour la création d’un guichet spécial 

Ecouter l'article

Ce mercredi 31 juillet 2024, le ministre de l’Industrie François Mbongo Rafemo Bourdette réaffirmant son engagement à faire grandir les Petites et moyennes industries (PMI), a procédé à la signature d’un partenariat avec UBA Gabon, filiale du groupe UBA Group plc basé à Lagos au Nigeria. Un outil très important qui viendra faciliter l’accès aux financements pour les industries gabonaises mais également booster la croissance de leurs activités.

Chose promise, chose due, le patron de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette,qui tient à un accompagnement plus accru des industriels a une fois de plus démontré son abnégation à structurer le secteur de l’industrie. Preuve de cela, la signature d’une convention entre le ministère de l’Industrie et la banque UBA Gabon ce 31 juillet 2024. Un partenariat qui vient répondre à la problématique longtemps déplorée par les PMI à savoir le difficile accès aux financements. « Nous souhaitons faciliter cet accès aux financements en mettant en place une convention qui leur donnera les stratégies adaptées notamment pour le service technique et la comptabilité des industries » a déclaré le membre du gouvernement.

L’accompagnement des industriels, le leitmotive de François Rafemo Bourdette

Il faut dire qu’après la signature d’une convention avec l’Ordre national des experts comptables (ONEC) le 04 juin dernier, ce partenariat qui est le deuxième paraphé par le ministre de l’Industrie est en substance la réponse au frein relevé aux termes des travaux du Forum sur les industries Gabonaises en mars 2024. « Il y a 4 mois nous avons organisé le Forum sur les industries gabonaises au cours duquel nous avons identifié des freins à l’accès aux investissements. Pour résoudre cette problématique nous avons entrepris des conventions avec différents partenaires (…) et la convention avec UBA qui permettra de créer un guichet spécial pour ces derniers pour un meilleur développement des PMI gabonaises ». a conclu le membre du gouvernement, qui souhaite apporter l’essor vers la félicité dans son département ministériel.

Une initiative qu’à tenu à saluer le représentant de la délégation de la banque UBA Gabon, non sans manquer de féliciter le ministre de l’Industrie pour le passage de l’acte à la parole et d’avoir tout mis en œuvre pour le développement du tissu industriel gabonais. « Ce qui fait la force d’un pays, c’est la force de son tissu industriel. Et nous sommes heureux de cette primeur, car vous avez pris l’engagement de formaliser l’approche qui est souvent difficile pour les PMI notamment l’établissement de leurs états financiers. Nous sommes disposés à recevoir les industriels chez nous » a t-il déclaré. Rappelons que depuis son arrivée à la tête du ministère de l’Industrie François Mbongo Rafemo Bourdette, travaille d’arrache pied pour élaborer des stratégies qui nécessaire au développement des activités des PMI et ce conformément à la vision du Chef de l’Etat le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.