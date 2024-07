Fly Gabon : début des vols domestiques à partir du 30 juillet

Ecouter l'article

L’attente se faisait de plus en plus longue. C’est donc au détour d’une interview exclusive accordée au quotidien l’Union et parue ce vendredi 26 juillet 2024 que le Directeur général de la nouvelle compagnie nationale Fly Gabon, Nyl Moret-Mba a annoncé le lancement des vols domestiques prévu dès le 30 juillet prochain.

La promesse faite par le président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema est en train de se matérialiser. La preuve, après la réception du premier aéronef le 13 mai dernier, le Directeur général de Fly Gabon, Nyl Moret-Mba a annoncé le début des vols domestiques à compter du 30 juillet 2024. « Fly Gabon débute la semaine prochaine ! » a t-il déclaré. Une nouvelle qui viendra jouir les populations qui attendaient ce lancement avec impatience.

« Fly Gabon débute la semaine prochaine »

Si le Directeur général de la nouvelle compagnie aérienne a assuré que tous les vols domestiques partiront de l’aéroport international Léon-Mba de Libreville, il convient tout de même de préciser qu’ils se feront pour le avec l’appui d’Afrijet. « Le deuxième ATR neufs au couleurs nationales sera livré d’ici fin septembre, en attendant, les aéronefs avec la livrée, Afrijet vont venir en appui (…) le meilleur avion pour desservir l’intérieur du pays c’est l’ATR » a confié Nyl Moret-Mba. Toutefois dès le dernier trimestre 2024 « 90% de la desserte domestique se fera aux couleurs de Fly Gabon » a précisé le Directeur général de Fly Gabon.

Par ailleurs, une nouvelle politique tarifaire dans le cadre du lancement de Fly Gabon sera valable dès ce lundi 29 juillet 2024. La matérialisation de la relance de la compagnie aérienne nationale est une initiative qui figure parmi les priorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Gageons que l’engouement et la satisfaction des populations seront au rendez-vous, afin que ces milliards de FCFA injectés par l’Etat ne soient pas de l’argent jeté par les fenêtres.