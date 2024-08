Gabon : signature d’un partenariat entre l’Etat et la Fondation Horizons nouveaux

Ecouter l'article

C’est dans le cadre de ses nombreuses missions que la ministre des Affaires Sociales, Nadine Nathalie Awanang Anato a supervisé la cérémonie de signature de partenariat entre l’État gabonais et la Fondation Horizons Nouveaux le mercredi 14 août 2024. Il s’agit d’une convention qui vise à renforcer les capacités et la prise en charge de cette structure pour le bien-être des enfants en situation de handicap.

Fondée en septembre 1996, la Fondation Horizons Nouveaux est une institution spécialisée à but non lucratif. La structure pensée et initiée par l’ancienne première dame du Gabon Feue Edith Lucie Bongo Ondimba qui a rouvert ses portes récemment, entend désormais poursuivre ses activités après des années de léthargie. Cette fois avec l’appui de l’Etat gabonais. En effet, le 14 août dernier, la ministre des Affaires Sociales Nadine Nathalie Awanang Anato a chapeauté la cérémonie de signature de convention entre l’Etat et la Fondation Horizons Nouveaux. Une action qui démontre que la prise en charge, l’éducation et la formation des enfants en situation de handicap sont des priorités pour les autorités.

Un environnement adapté aux enfants en situation de handicap

En effet, cet appui fonctionnel de l’Etat permettra que les centres pour enfants déficients intellectuels et pour enfants déficients visuels qui ont une capacité de 200 places, offrent un environnement adapté et des ressources dédiées à l’épanouissement et à l’intégration harmonieuse des jeunes en situation de handicap au sein de la société. Selon le membre du gouvernement, « Je voudrais donc compter avec le professionnalisme de toutes les parties impliquées dans la mise en œuvre du présent partenariat, pour offrir à nos enfants vulnérables toutes les opportunités nécessaires, afin qu’ils puissent apprendre avec joie, enthousiasme et s’adapter à un monde rempli de défis ». La directrice générale de la fondation Horizons Nouveaux n’a pas caché ses sentiments.

Pour Stella Ignoumba Mbanda « nous travaillons avec un public spécifique. C’était tellement fondamental que nous puissions avoir ce cadre de collaboration, alors que nous préparons activement la prochaine rentrée des classes pour nos jeunes » a-t-elle déclaré. C’est donc un signe de reconnaissance des autorités envers cette œuvre d’altruisme qui fait soutien de nombreuses familles et ce depuis près de trois décennies. Pour rappel, la Fondation Horizons Nouveaux reprend ses activités dès la prochaine rentrée des classes, après huit ans de fermeture. Elle rouvrira avec deux centres spécialisés. Notamment l’un pour les enfants déficients intellectuels et l’autre pour les enfants déficients visuels.