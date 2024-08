Tourisme : le Gabon absent du top 20 des pays africains les plus attractifs

Ecouter l'article

C’est ce qu’à révélé le cabinet espagnol Bloom Consulting, dans son rapport Country Brand Ranking Tourism Edition 2024-2025 rendu public le 5 juin 2024. En effet, l’étude qui évalue le volume des requêtes sur les moteurs de recherche et la performance des sites web et réseaux sociaux des acteurs de promotion touristique des pays, indique que le Gabon est absent du top 20 des pays les plus attractifs en Afrique dont le classement, s’ouvre avec l’Egypte et se ferme avec le Sénégal.

Le Country Brand Ranking Tourism Edition de Bloom Consulting est un rapport qui évalue la manière dont les pays sont perçus en tant que destinations touristiques. Ce rapport analyse et classe les pays selon leur image de marque en matière de tourisme, en prenant en compte divers facteurs qui influencent l’attrait touristique. Notamment la notoriété et l’attrait des destinations touristiques, la qualité des infrastructures et des services touristiques, l’authenticité et la richesse culturelle, la perception globale du pays en tant que destination de voyage ainsi que l’efficacité des campagnes de promotion touristique. C’est donc dans cette optique que cette étude a été élaborée.

Le Gabon peu attractif

En effet, selon cette étude du cabinet espagnol, notre pays le Gabon est absent du Top 20 des pays africain les plus attractifs. Des données qui démontrent la situation actuelle du pays en matière de tourisme. Il est vrai que Pascale Ogowe siphon depuis son arrivée à la tête de ce département ne ménage aucun effort pour faire éclore ce secteur encore embryonnaire. Il faut dire que le rapport fournit des insights sur la façon dont les pays se positionnent sur le marché du tourisme international. Permettant aux gouvernements et aux entreprises du secteur de mieux comprendre et optimiser leur stratégie de marketing touristique.

Il convient donc de souligner que le ministre du Tourisme et de l’Artisanat devrait chercher à attirer davantage de visiteurs en mettant en place d’autres stratégies que celles déjà adoptées par ce dernier. Afin d’améliorer l’image de marque touristique du Gabon. Pour atteindre les objectifs fixés pour la période 2024-2026 qui sont de développer une offre touristique nationale fiable et faire venir plus de 600 000 touristes chaque année d’ici à 2029. Mais surtout s’inscrire sur la carte touristique africaine et du monde.

Top 20 africain

Egypte Maroc Afrique du Sud Maurice Tunisie Tanzanie Kenya Seychelles Ethiopie Madagascar Ouganda Namibie Rwanda Ghana Zambie Botswana Cap-Vert Nigeria Gambie Sénégal