Sécurité routière : fatigue et somnolence, des dangers extrêmes

Selon les informations relayées par notre confrère Gabonactu, un conducteur fatigué aurait perdu le contrôle de son véhicule dans le quartier Mindoubé 1, situé dans le 5e arrondissement de Libreville. Heureusement, cette sortie de route n’a pas engendré de pertes en vies humaines. Cependant, cet incident rappelle douloureusement que la fatigue et la conduite ne font pas bon ménage.

Souvent sous-estimées, la fatigue et la somnolence représentent pourtant des dangers extrêmes évidents. En effet, la somnolence diminue les temps de réaction, réduit la vigilance et affecte le jugement du conducteur. Plusieurs experts s’accordent à dire que la conduite dans un état de fatigue est comparable à conduire sous l’influence de l’alcool. Toute chose qui met en danger la vie des conducteurs, de leurs passagers et des autres usagers de la route.

La fatigue un danger pour les conducteurs et les piétons

Le récit de Gabonactu fait état de plusieurs dégâts matériels. Il s’agit notamment de véhicules percutés et d’une façade d’église endommagée témoignant de la violence de l’impact. Selon le journal France bleu qui a cité une étude de l’association des assureurs français , Assurance Prévention, la fatigue multiplie le risque d’accident par 6. Il est donc primordial de faire attention aux signes de fatigue que sont « des yeux qui piquent, les paupières lourdes, le regard fixe, les membres qui s’engourdissent entre autres ». Et dans ces cas-là, il ne faut pas prendre le volant. Et si jamais vous êtes déjà en route, il convient de stationner.

Stationner oui mais où? Peuvent s’interroger les automobilistes gabonais tant le pays ne dispose quasiment pas d’espace de stationnement et d’aires de repos. Toute chose qui les contraint parfois à poursuivre leur chemin risquant la somnolence et donc des accidents. C’est notamment le cas des routiers qui font de long trajets et sont très souvent amenés à conduire de nuit sur des routes dépourvues d’ensoleillement.

Pour éviter des accidents pouvant conduire à la mort du conducteur mais également des usagers de la route, il convient que des dispositions soient prises autant par les automobilistes que par les autorités. L’accroissement des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière, la construction d’aires de repos et de stationnement contribueront grandement à réduire les accidents de la route en offrant aux conducteurs des pauses sécuritaires avant de reprendre la route. Le ministre des Travaux publics, le Général Flavien Nzengui Nzoundou et son collègue des Transports, le Capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Ndinga sont attendus sur la question.