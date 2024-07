Présidentielle USA : Joe Biden renonce à la course et adoube sa vice-présidente Kamala Harris

Ecouter l'article

Après son débat raté du 27 juin 2024 face au candidat Républicain, Donald Trump, l’actuel président américain Joe Biden a finalement consenti ce 21 juillet à renoncer à la course pour un second mandat. Un renoncement qui fait suite à une série de bourdes de l’octogénaire, qui ont conduit plusieurs cadres du Parti démocrate à clairement demander au président Biden de renoncer.

C’est probablement la vice-présidente des Etats-Unis, l’afro-américaine Kamala Harris qui pourrait porter le flambeau du Parti démocrate lors de la présidentielle de novembre 2024 face au très provocateur Donald Trump. Un choix de Joe Biden qui devrait toutefois encore être confirmé par le parti à la faveur de la Convention Démocrate qui aura lieu à la mi-août.

Joe Biden cède finalement à la pression du Parti démocrate

C’est à la faveur d’une lettre publiée ce 21 juillet que le président américain, Joe Biden a annoncé son retrait de la course pour un second mandat à la Maison Blanche. « Bien qu’il ait été dans mon intention de me représenter pour un nouveau mandat, je crois qu’il est dans l’intérêt supérieur de mon parti et du pays que je me retire et me concentre uniquement sur l’accomplissement de mes devoirs de président pour le reste de mon mandat. », a indiqué l’homme de 81 ans.

Il faut dire que depuis son débat manqué face à Donald Trump, la candidature de Joe Biden a accentué les divisions au sein du Parti démocrate. En effet, ils étaient plus de 35 sénateurs démocrates à avoir clairement demandé le retrait de sa candidature. Dernièrement, c’est l’ancien président Barack Obama qui a lâché son ancien vice-président. Désormais dans les radars, la vice-présidente Kamala Harris a été adoubée par Joe Biden, puis a reçu le soutien d’Hillary Clinton et de Barack Obama. Si la candidature de la première femme noire américaine à briguer ce poste devrait quelque peu changer les plans du républicain de 78 ans, Kamala Harris devra encore parvenir à rassembler son camp à l’occasion de la prochaine convention Démocrate.