Un Gabonais une parcelle : Ludovic Megne Ndong fait le point de la 1ère phase de livraison 

C’est une clarification qui s’imposait, une semaine après l’annonce par le CTRI de la livraison du projet d’aménagement foncier Igoumié dans la commune d’Owendo. C’est donc à la faveur d’une conférence de presse animée ce 22 juillet 2024 que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, Ludovic Megne Ndong a fait le point sur cette première phase, tout en donnant des indications sur la suite du projet « Un Gabonais, une parcelle ».

Le projet d’aménagement foncier Igoumié est le fruit d’un partenariat public – privé qui vise à matérialiser la volonté des autorités de faciliter l’accès des Gabonais à une propriété sécurisée. Dans le cadre des premiers lots déjà livrés, Ludovic Megne Ndong a présenté l’état d’avancement des installations hydrauliques et électriques. « Pour ce qui concerne l’avancement des voiries et réseaux divers, il y a lieu de noter la présence à ce jour de poteaux électriques. La phase de piquetage des parcelles et des voies se déroulera sur une période de 10 jours, à partir de ce 22 juillet 2024. L’approvisionnement en eau débutera dans deux semaines », a déclaré Ludovic Megne Ndong.

1 500 lots supplémentaires prochainement disponibles

Si le membre du gouvernement a indiqué que la première phase de mise à disposition a enregistré une demande supérieure à l’offre, il a toutefois rassuré quant à la mise à disposition progressive de 1 500 lots supplémentaires. Dans la continuité du projet « Un Gabonais, une parcelle », Ludovic Megne Ndong a rappelé les critères d’éligibilité et les modalités d’acquisition. « Etre de nationalité Gabonaise, disposer d’un montant de 2,5 millions de Fcfa, présenter une copie d’acte de naissance légalisée, une copie de la Carte d’identité nationale électronique, une copie légalisée de l’acte de mariage, un formulaire à remplir, un formulaire d’Etat civil et un livret de famille », a-t-il poursuivi.

A propos des modalités de règlement, le membre du gouvernement a indiqué que pour le moment, la priorité est donnée aux personnes qui s’acquittent de la totalité de la somme demandée. Interrogé par la suite sur les mécanismes prévus pour éviter plusieurs acquisitions par un même compatriote, Ludovic Megne Ndong s’est voulu clair. « Notre objectif est de faire en sorte qu’un Gabonais dispose d’une seule parcelle et c’est tout le sens de délivrer un titre foncier qui permet une identification. Une fois que vous êtes répertorié dans un lotissement, cette traçabilité nous permet de vous écarter d’une double acquisition pour un même lotissement », a-t-il assuré.

Notons que dans le cadre de la livraison des prochains lots, et au regard du très grand nombre de demandes déjà enregistrées, Ludovic Megne Ndong a invité les populations à patienter avec leurs dossiers, car la priorité pour le moment est de « satisfaire ceux qui ont déjà fait enregistrer leurs demandes ».