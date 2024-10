Samu social : reprise des opérations de la cataracte dès le 10 octobre

Ecouter l'article

L’annonce a été faite par le Dr. Wenceslas Yaba, Coordinateur général du Service d’aide médical d’urgence (Samu) social gabonais le samedi 05 octobre 2024. En effet, dès ce 10 octobre 2024, le Samu social gabonais relance les opérations gratuites de cataracte à son siège à Derrière la prison et ce dans le cadre de ses actions humanitaires d’urgences sanitaires et sociales.

Soucieux d’améliorer les conditions de vie des populations mais encore plus d’apporter des soins de santé d qualités aux compatriotes vulnérables, le Service d’aide médical d’urgence (Samu) social gabonais, procèdera du 10 au 20 octobre prochain à la reprise des opérations de cataracte, une pathologie très fréquente caractérisée par l’opacification partielle ou totale du cristallin dont la progression est lente et responsable de la cécité.

Dix jours pour passer de l’obscurité à la lumière au Samu social gabonais

C’est au siège du Samu social gabonais que sont attendues toutes les personnes souffrant de cette maladie et désireuses d’obtenir la guérison. Pour ce programme dénommé de l’obscurité à la lumière,il est prévu par jour 70 opérations qui seront effectuées par une équipe composée de des spécialistes franco-indiens qui effectueront le déplacement pour offrir des soins de qualités aux Gabonais. Notons que depuis l’arrivée du Comité pour la transition et la restauration des institutions ( CTRI) 2600 personnes ont retrouvé la vue après les interventions chirurgicales réalisées.

Notons que la cataracte est à 48% la première cause de cécité dans le monde selon des spécialistes Français. La principale manifestation de la cataracte est une diminution progressive de la vision. Grâce au Samu social gabonais, un enseignant à la retraite avait bénéficié d’une prise en charge gratuite le 02 mai dernier et pour laquelle il avait exprimé toute sa gratitude après avoir été opéré de cette pathologie. De ce fait, l’occasion est offerte aux personnes en difficulté et hésitantes de retrouver la vue au terme d’une chirurgie de la cataracte.