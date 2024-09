Samu social : 2600 opérations de cataracte réalisées sous le CTRI 

Ecouter l'article

À l’ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions ( CTRI), le Coordinateur général du Service d’aide médicale ( SAMU) social gabonais le Dr. Wenceslas Yabas a dressé le bilan des activités menées. Selon la Direction générale des statistiques, 2600 opérations de cataracte ont été réalisées en 09 mois de transition.

Dans le cadre de ses missions humanitaires d’urgences sanitaires et sociales strictement gratuites, le Samu social gabonais a offert diverses prestations de santé notamment les chirurgies ophtalmologiques qui font le bonheur des populations surtout des personnes atteintes de cataracte. Ainsi au cours des opérations réalisées par les spécialistes, le bilan de ladite structure à caractère social et sanitaire indique que sous le Comité pour transition et la restauration des institutions, 2600 personnes ont retrouvé la vue après les interventions chirurgicales réalisées.

2600 personnes passées de l’obscurité à la lumière

Ainsi, les opérations réalisées par les ophtalmologistes franco-indiens de renom se sont effectuées dans le cadre du programme de l’obscurité à la lumière lancé en 2021 dont l’objectif est de donner la possibilité aux personnes en difficultées et hésitantes de retrouver la vue au terme d’une chirurgie de la cataracte. Laquelle est faite à l’aide de lasers dernière génération. Une initiative louable qui a permis d’opérer 5700 compatriotes de février 2021 au 30 juin 2024 dont 2600 malades depuis le début de la transition. On se souvient d’ailleurs de l’enseignant à la retraite Mebale Ndong Saint Prudence qui avait exprimé toute sa gratitude après avoir subi cette opération le 02 mai dernier.



Outre les opérations de cataracte, le Service d’aide médical d’urgence (SAMU) social gabonais compte désormais 14 antennes sur le territoire national en plus d’une salle d’urgence aménagée et équipée qui contribue à une meilleure prise en charge immédiate des patients. Notons que le Samu social gabonais a été créé en 2017 à l’initiative du Dr. Wenceslas Yaba . Un véritable outil social notamment dans la couverture sanitaire aussi bien dans les zones reculées à Libreville la capitale, que dans l’hinterland qui participe à redonner le sourire aux populations les plus vulnérables.