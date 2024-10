Football : André Poko rebondit en Croatie à NK Istra 1961 !

Follow on X

L’international gabonais André Biyogo Poko a officiellement signé avec le club croate NK Istra 1961, mettant ainsi fin à une période sans club après son départ d’Hapoel Beer Sheva en Ligat Ha’Al. À 31 ans, le milieu défensif, reconnu pour son rôle de box-to-box, a déjà commencé les entraînements avec sa nouvelle équipe, qui se classe actuellement sixième dans le championnat croate.

Cette arrivée a été confirmée par le directeur sportif de NK Istra 1961, qui a exprimé sa satisfaction quant au professionnalisme et à l’expérience d’André. « André est un excellent milieu avec une solide expérience dans de grandes ligues. C’est le type de joueur que nous recherchions », a-t-il déclaré. Il a également souligné la force d’André dans les duels et sa motivation à intégrer l’équipe.

Nouveau départ pour Poko !

Avant ce transfert, André Poko n’avait pas été sélectionné par le coach Thierry Mouyouma pour les matches décisifs des 11 et 15 octobre 2024 contre le Lesotho, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Ce transfert en Croatie représente une opportunité précieuse pour le joueur, lui permettant de retrouver du rythme et de la compétition, dans l’espoir de revenir en sélection pour de futures échéances.

Avec ce nouveau défi, Poko vise à démontrer son potentiel et à contribuer au succès de NK Istra 1961. Son expérience et ses compétences seront sans aucun doute des atouts majeurs pour le club croate dans la saison en cours. Les supporters et les dirigeants du club attendent avec impatience de voir André Biyogo Poko évoluer sous leurs couleurs.

Dans un championnat relevé comme en Croatie, André Biyogo Poko pourra retrouver du rythme et la compétition pour être à nouveau sélectionnable pour les autres échéances des Panthères du Gabon qui jouent actuellement sur les tableaux qualificatifs de la Coupe d’Afrique des nations mais également du mondial 2026 aux États-Unis.