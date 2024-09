Samu social : 358 millions de FCFA épargnés aux parents de prématurés en 3 ans

Ecouter l'article

C’est l’une des informations qui ressort du dernier rapport d’activité du Service d’aide médical d’urgence ( SAMU) social gabonais dont copie est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time le 03 septembre 2024. Lequel rapport indique qu’en prenant en charge près de 200 nourrissons prématurés, ce service spécialisé a fait épargner aux familles démunies 358 millions de FCFA en 3 ans.

Depuis sa création il y a 7 ans, le Samu social gabonais s’est résolument engagé à apporter des soins de qualité aux populations les plus vulnérables. C’est dans cette optique que la structure coordonnée par le Dr Wenceslas Yaba a procédé à l’ouverture d’un centre de néonatalogie en 2021.

Le plus grand parc de couveuses gratuites en Afrique

Selon le rapport d’activité du Samu social gabonais sous l’ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions ( CTRI), la structure dispose du plus grand parc de couveuses gratuites en Afrique, un dispositif qui a permis de sauver 80 % des 200 nourrissons prématurés pris en charge en 3 ans. Avec un taux d’occupation de 82 %, cette initiative, dirigée par le Dr Wenceslas Yaba et son équipe, a permis de réduire la mortalité infantile. Toute chose qui rend les soins de santé plus accessibles.

L’accès à ces soins spécialisés pour les enfants nés avant terme est un véritable soulagement pour les familles démunies. En effet, le coût élevé des soins liés à la prise en charge des bébés prématurés peut être un fardeau insurmontable pour de nombreuses familles. En offrant ces services gratuitement, le Samu Social permet d’alléger considérablement la charge financière qui pèse sur les ménages en situation de précarité.

Le Samu social gabonais a également permis à l’Etat de réaliser des économies. En effet, grâce à son équipement de qualité, le Samu social gabonais offre des soins qui auraient été financés par l’État ou directement par les patients. Il a ainsi permis à l’Etat d’épargner 142,73 milliards de FCFA en 7 ans.