Gabon – RCA : Mouyouma veut gagner à tout prix !

Lors de la conférence de presse d’avant-match qui s’est tenue le lundi 9 septembre au stade Rénovation de Franceville, Thierry Mouyouma, accompagné d’Axel Mouketou, a exprimé une volonté indéfectible de remporter la rencontre contre la République Centrafricaine. Pas qu’une ambition mais un objectif à atteindre pour rester en vie dans ce groupe B où Maroc et Centrafrique font la course en tête.

Reconnaissant humblement l’échec du match contre le Maroc le 6 septembre dernier, Thierry Mouyouma a souligné que seule une victoire contre la Centrafrique, prévue pour aujourd’hui, pourrait effacer cette déconvenue et relancer l’équipe dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc. Pour ce faire, le sélectionneur national des Panthères du Gabon entend un réveil opportun de ses troupes dans ce stade qui a presque toujours souri à l’équipe nationale.

Battre les Fauves pour demeurer des Panthères !

Côte d’ivoire, Sénégal et Maroc, 3 gros qui ont tour à tour dévoré les Panthères du Gabon alors même que nos internationaux n’ont pas démérité. La faute à une timidité manifeste tant dans les duels que devant les cages adverses. Le match contre la Centrafrique, comptant pour la 2ème journée de ces éliminatoires, revêt donc une importance capitale. Il oppose le Gabon à l’un de ses adversaires directs, dans un groupe où le Maroc, en tant que pays organisateur, a déjà sécurisé une place.

Conscient de cette configuration spécifique, Thierry Mouyouma a mis l’accent sur le caractère déjà décisif de cette rencontre entre félins d’Afrique centrale : « Il est important pour nous que nous relevions la tête car nous jouons à domicile. Notre Peuple a besoin de cette victoire et nous aussi pour la confiance et pour la sérénité sachant que ces éliminatoires se jouent sur trois mois. Il est là, l’enjeu du match de demain », a conclu le technicien gabonais. Gageons que le message sera entendu et que l’attitude va changer.