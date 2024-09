Samu social : près de 200 prématurés pris en charge par an

C’est l’une des informations qui ressort du rapport d’activité du Service d’aide médical d’urgence ( SAMU) social gabonais dont copie est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time le 03 septembre 2024. Lequel rapport indique que depuis l’ouverture du centre de néonatalogie en 2021, ce service spécialisé prend en charge gratuitement près de 200 nourrissons prématurés chaque année.

Afin de venir à la rescousse des populations vulnérables en ce qui concerne l’accessibilité des soins de santé, le Service d’aide médicale d’urgence ( SAMU) social gabonais a établi son centre de néonatalogie. Une structure située au quartier Cité Mebiame, dans le deuxième arrondissement de Libreville et qui est équipée d’une dizaine de couveuses, d’une ambulance spécialisée avec couveuse mobile, de 3 tables radiantes et d’une photothérapie depuis sa création en 2021.

Selon le rapport d’activité du Samu social sous la coupole du Comité pour la transition et la restauration des institutions ( CTRI), le centre de néonatalogie du Samu social est considéré comme le plus grand parc de couveuses gratuites en Afrique. Ainsi la gratuité des couveuses a permis aux familles démunies d’épargner 358 millions de FCFA, quand on sait le coût onéreux de ce service dans les établissements sanitaires du pays. Toute chose qui fait grimper le taux moyen de survie à 80% avec un taux d’occupation de 82%.

Le Samu social gabonais un outil incontournable

Il est important de préciser que le Samu social gabonais, cette structure à portée philanthropique dirigée par le Coordinateur général, le Dr. Wenceslas Yabas s’inscrit véritablement dans la vision du chef de l’Etat Brice Clotaire Oligui Nguema qui prône l’inclusion sociale mais surtout pour le bien-être des populations gabonaises. Rappelons que le Service d’aide médicale d’urgence ( SAMU) social gabonais s’est donné pour mission de venir en aide aux populations les plus faibles économiquement.