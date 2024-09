Gabon : clôture des cours de vacances de l’ONG Voss Initiative au CAPDES

Ecouter l'article

C’est dans l’optique d’apporter un soutien aux personnes en difficultés sociales que l’ONG Voss Initiative a dispensé durant les trois derniers mois grâce à son réseau, des cours de vacances aux pensionnaires du Centre d’Accueil pour enfants en Difficultés Sociales (CAPEDES) d’Akanda. Une initiative qui intervient dans le cadre des missions qu’elle s’est assignées et qui s’est achevée le vendredi 6 septembre 2024, avec une remise de kits scolaires aux enfants.

Renforcement des compétences, préparation aux examens et à la nouvelle année, apprentissage en profondeur et rattrapage scolaire, étaient assurément les objectifs de l’ONG Voss Initiative, en offrant des cours de vacances aux pensionnaires du centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales. En effet, durant ces trois mois de vacances, les apprenants ont été apprêtés pour l’année académique 2024-2025. Dans le but de clôturer ces moments en beauté, l’ONG a en plus procédé à une remise de kits scolaires aux enfants.

Voss Initiative pour une éducation pour tous

Ce projet marque le début d’une initiative qui aura sans aucun doute un impact positif sur la vie des bénéficiaires. Il a germé du constat que chaque enfant mérite une chance équitable dans son éducation. A cet effet, les bienfaiteurs ont identifié les besoins. « Aujourd’hui, nous posons les premières pierres d’une réponse concrète à ces défis. Nos Cours de Vacances visent à offrir bien plus que de simples leçons académiques. Ils sont conçus pour nourrir la confiance, inspirer la curiosité et ouvrir des portes vers un avenir plus prometteur ».

Il faut dire que chaque participant a démontré son dévouement et son amour pour l’éducation, afin de faire une réelle différence. Voss, qui signifie « la parole » en langue punu, et qui est une organisation non gouvernementale dédiée à la promotion de l’éducation, de l’alphabétisation, et de l’insertion professionnelle des jeunes et des adultes, s’est donc pleinement appropriée les valeurs de partage, d’assistance, d’amour du prochain et de transmission de savoir, qui sont les fondements d’une société juste et équitable.