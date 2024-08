Présidentielle 2025 : le Gén. Rapontchombo appelle à la candidature du Gén. Oligui Nguema

Ecouter l'article

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a entamé ce 12 août la dernière étape de sa tournée républicaine avec la province de l’Estuaire. Au cours de la première journée de ce périple qui s’étendra jusqu’au 14 août, le Général président a donné un meeting géant à la place de l’Indépendance de Libreville. Occasion pour le premier citoyen de la ville, le général Judes Ibrahim Rapontchombo d’appeler à la candidature du président de la Transition à la prochaine élection présidentielle.

C’était une première journée particulièrement dense pour le président de la Transition. Arrivé de Kigali au Rwanda où il a assisté à la cérémonie d’investiture de son homologue Paul Kagame fraîchement réélu à la tête du pays des mille collines, Brice Clotaire Oligui Nguema a été accueilli à l’aéroport Léon-Mba de Libreville par une foule importante. Après avoir communié avec les populations d’Akanda et d’Owendo, c’était au tour des librevillois de partager des moments particuliers avec le tombeur d’Ali Bongo Ondimba. Un moment marqué par un discours du délégué spécial de la commune de Libreville, Judes Ibrahim Rapontchombo qui n’a pas manqué de relever les défis auxquels est confrontée la capitale gabonaise, non sans saluer le bilan du CTRI et de son chef.

Oligui Nguema, l’homme de la situation en 2025 ?

« Vous avez su écouter les pleurs, les larmes et les lamentations de vos compatriotes (…), vous avez su redorer l’image du Gabon dans le concert des nations par le respect des engagements pris (…), vous avez la pleine mesure des défis pour les jeunes, les femmes, les hommes de toute la nation et vous veillez sans relâche à la concrétisation de tout ce que vous avez annoncé », a martelé l’édile de la capitale politique. Fort de cette espérance suscitée chez les populations qui, selon le délégué spécial, a renforcé les liens entre les librevillois et général Brice Clotaire Oligui Nguema, Judes Ibrahim Rapontchombo a clairement appelé à la candidature de son frère d’armes à la prochaine présidentielle.

« Dès maintenant, les librevilloises et Librevillois, dans leur diversité complexe, appellent à voter massivement pour le Oui lors du prochain référendum et expriment très profondément, du haut de cette tribune, et de manière solennelle, leur désir de vous voir porter comme candidat à la prochaine élection présidentielle », a indiqué Judes Ibrahim Rapontchombo face à un public conquis. Il faut dire que depuis quelques mois déjà, les appels à la candidature du chef de la transition se sont multipliés, notamment au sein de la classe politique. En revanche, l’appel du général Judes Ibrahim Rapontchombo est une première pour un membre éminent du Comité pour la transition et la restauration des institutions.