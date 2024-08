Gabon : sensibilisation et vulgarisation de la norme ITIE au menu d’un atelier gouvernemental

Ecouter l'article

Sensibiliser les acteurs sur l’importance de la transparence et les exigences de la norme ITIE, assurer la vérification et la publication de tous les paiements effectués par les entreprises et de toutes les recettes publiques provenant de l’exploitation des ressources pétrolières, gazières et minières, étaient au menu d’un atelier ce mardi 13 août. Organisé par le Collège de l’Administration Publique membre du Groupe Multipartite de l’ITIE Gabon, cet atelier organisé à l’approche de la publication du rapport 2022, confirme l’ambition des nouvelles autorités d’œuvrer en faveur d’une plus grande transparence dans les industries de extractives.

Renforcer l’engagement des parties prenantes du secteur public, dans la mise en œuvre du processus ITIE, avec en prime, information et sensibilisation des acteurs du secteur public sur la planification, la mise en œuvre et l’évaluation du processus ITIE. Tel était l’objectif principal de cet atelier organisé par le Collège de l’Administration Publique membre du Groupe Multipartite de l’ITIE Gabon, qui s’était également donné pour mission, de formuler des propositions pour l’amélioration de la traçabilité des minerais exploités par des méthodes artisanale et semi-mécanisée, ainsi que la prise en compte du contenu local.

Alors que le rapport 2022 du Gabon dans le cadre de cette Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives devrait être disponible dans prochains jours, que le gouvernement vient de confirmer son engagement à œuvrer en faveur d’une plus grande transparence à travers la publication des contrats pétroliers et miniers notamment, il était donc question pour les organisateurs de cet atelier d’examiner les goulots d’étranglement dans la mise en œuvre du processus ITIE au Gabon. Une initiative que le Gabon a réintégré en 2021, après quelques années d’absence.

Renforcer les passerelles du Collège de l’administration publique

Centré autour des responsables de la primature, du SGG, des ministères en charge des questions de planification, de justice, eaux et forêts, hydrocarbures, mines, douanes, impôts, intérieur, de l’industrie et des comptes publics notamment, cet atelier devrait in fine, permettre aux participants d’être mieux outillés sur le processus ITIE, de s’approprier aux mieux le cadre de la consultation du 18 septembre 2024, renforcer leurs contacts avec le collège de l’administration publique et de s’engager en faveur de l’amélioration du processus ITIE, la transparence dans le secteur extractif et le développement du contenu local. Des préalables pour faire migrer l’administration vers une meilleure redistribution des revenus pétroliers.