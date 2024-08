Gabon : Témoins actifs et DU au contact des populations de Mulundu

Ecouter l'article

Jean Rémy Yama a séjourné du 08 au 11 août dans le 4e siège du département de Mulundu, situé dans le canton Ogooué aval, province de l’Ogooué-Lolo. Une tournée organisée par les Témoins actifs et Dynamique unitaire (DU) visait à remercier les populations locales pour leur soutien massif lors des élections législatives de 2023 remportées par le leader de ces deux mouvements alors qu’il a remporté alors qu’il était en détention.

Il y a encore quelques mois, Jean Rémy Yama était incarcéré à la prison centrale de Libreville. Son emprisonnement n’a cependant pas empêché les populations de Mulundu de lui accorder une large victoire électorale face au Parti démocratique gabonais (PDG), bien ancré dans la localité. Après avoir recouvré sa liberté grâce à l’intervention du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), Yama a tenu à exprimer sa gratitude envers les habitants qui l’ont soutenu durant cette période difficile.

Communion entre Jean Rémy Yama et ses électeurs

Lors de son séjour, Jean Rémy Yama a non seulement remercié ses électeurs, mais il a aussi réitéré son engagement en faveur de la justice sociale et de la lutte contre la corruption. « Toute ma vie, je me suis battu et je continuerai à me battre pour les autres », a-t-il déclaré.

Cette tournée a renforcé le lien entre Jean Rémy Yama et les habitants de Mulundu qui ont fait preuve de résilience et de détermination face aux défis politiques. « Ils l’ont bravé malgré la corruption, malgré les intimidations et je suis satisfait parce que dans aucun regroupement je n’ai perdu. Il n’y a pas un seul bureau de vote où j’ai perdu. Ça c’est un exploit incroyable et je n’oublierai jamais les 64% que j’ai obtenus », a déclaré Jean Rémy Yama, visiblement ému par le soutien inconditionnel des populations locales.

Le séjour de Jean Rémy Yama à Mulundu restera gravé dans les mémoires comme un moment de communion et de reconnaissance mutuelle, renforçant ainsi la légitimité de son leadership. La figure de proue de Dynamique unitaire a profité de l’occasion pour rendre un hommage émouvant à son épouse, décédée pendant qu’il était en prison. En effet, le député de la Transition s’est rendu sur la tombe de sa femme qu’il n’a pu enterré en raison de sa détention.