Piaepal : le château d’eau de Ntoum Inauguré par le Gén. Oligui Nguema 

Livré le 31 juillet 2024 par l’entreprise en charge des travaux, le château d’eau de Ntoum centre a été inauguré le 13 août 2024 par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Une cérémonie qui a eu lieu en présence du ministre de l’Energie, Jeannot Kalima et de l’ensemble du Comité de pilotage du Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville (PIAEPAL).

C’est autour de 19 heures que le convoi présidentiel est arrivé sur le site où est érigée cette infrastructure qui permettra de répondre de manière optimale aux besoins en eau potable des populations de Ntoum et de Libreville. Il faut dire que cette inauguration qui constituait une étape à part entière de la tournée républicaine du chef de l’Etat dans la province de l’Estuaire a réuni des milliers de compatriotes sur la place de la préfecture de Police de Ntoum.

Découverte de la plaque inaugurale et ouverture symbolique de la Vanne

Dès son arrivée sur les lieux du château d’eau, le président de la Transition a eu droit à un bain de foule, une manière pour ces milliers de compatriotes de rendre hommage au chef de l’Etat pour son engagement en faveur de l’amélioration de leurs conditions de vie. Après cette étape, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est engouffré sur le site et a baissé le ruban afin de découvrir la plaque inaugurale de cette infrastructure. Après avoir été édifié sur les caractéristiques de ce château d’eau par le Coordonateur du Piaepal, Gervais Nguema Mba, le président de la Transition a été conduit vers le centre névralgique du château où il a procédé à l’ouverture symbolique de la vanne.



Il faut dire que quelques heures plus tôt, le Coordonateur du Piaepal avait présenté à la presse l’intérêt de ce château d’eau dans le quotidien des populations. « Ce château servira à alimenter la ville de Ntoum centre de manière plus dynamique. Il faut dire que dans le système actuel, Ntoum est alimenté par des stations de traitement d’eau. Donc ce nouvel ouvrage permettra une distribution plus harmonieuse », a indiqué Gervais Nguema Mba. Rappelons que le Programme intégré pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement de Libreville est un plan de l’Etat Gabonais, financé par la Banque africaine de développement pour un montant de 77 milliards de Fcfa et qui vise à améliorer la desserte en eau potable dans les quartiers du Grand Libreville.