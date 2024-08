Fly Gabon : premier vol commercial ce 31 août 2024

Ecouter l'article

C’est par le biais d’un communiqué de presse daté de ce 17 août 2024 que la Direction générale de la nouvelle compagnie nationale Flya Gabon a annoncé le lancement de son premier vol commercial le samedi 31 août prochain. Ce lancement très important et très attendu par bon nombre de compatriotes s’inscrit dans la stratégie du gouvernement de transition qui ambitionne de redynamiser le secteur aérien du Gabon.

Projet phare du président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, la mise en orbite de la nouvelle compagnie aérienne nationale dénommée « Fly Gabon » rentrera dans sa phase pratique dans les prochains jours. C’est du moins ce qu’a annoncé son Directeur général, Nyl Moret Mba qui a d’or et déjà souligné que ce premier vol, « marque un renouveau significatif, dans le secteur aérien gabonais » puisqu’il vise à terme de desservir les 9 provinces du pays.

Fly Gabon, un projet prometteur pour le secteur aérien gabonais

Afin de répondre aux attentes des populations une nouvelle gamme tarifaire sera pratiquée et est accompagnée de réductions spéciales pour différentes catégories de voyageurs. Il s’agit notamment de la catégorie: famille qui bénéficie « de -10% de réductions sur les aller-retour pour les familles d’au moins 5 personnes dont 2 adultes et 3 enfants, avec une remise supplémentaire de 20% pour les enfants ». Les étudiants et lycéens quant à eux bénéficient d’une réduction de 15% sur les billets aller-retour, tandis que les séniors bénéficieront d’une réduction de 20%.

« Après la disparition d’Air Gabon il y a quelques années, la création de Fly Gabon est une véritable fierté pour notre nation » a souligné Nyl Moret-Mba. A noter qu’outre les vols domestiques prévus, la compagnie nationale prévoit également le lancement de vols internationaux, notamment à Johannesburg en Afrique du Sud en Airbus A320 d’ici la fin de l’année 2024. Par ailleurs, les nouveaux billets de Fly Gabon sont déjà disponibles sur le site web et sans les agences Afrijet et Fly Gabon pour la date du 31 août 2024.