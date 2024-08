Follow on X

Gabon : Gio Gilbert Nang, Eric Sebe et Dimitri Louba condamnés à un an de prison pour diffamation

Incarcérés depuis le 28 juin, Gio Gilbert Nang, Eric Sebe et Dimitri Louba ont vu leur sort scellé le mercredi 14 août 2024 par le tribunal correctionnel de Libreville. Au terme du procès, ces compatriotes ont été condamnés à un an d’emprisonnement avec une amende de 500 000 FCFA soit 1,5 millions pour diffamation envers Victorine Tchicot, directrice du cabinet privé du président de la Transition. Aussi, ils devront verser la somme de 10 millions de FCFA au titre de dommages et intérêts.

C’est assurément un sujet qui devrait en interpeller plus d’un, notamment dans le domaine de la communication. Non pas parce que la plaignante est proche du pouvoir en place, mais parce qu’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne est condamnable par la loi. En effet, trois compatriotes apprennent à leurs dépens que poser de telles actions est préjudiciable. Entre prison ferme et millions de francs CFA d’amende, le tribunal de Libreville a frappé fort le marteau dans une affaire de diffamation.

1 an d’emprisonnement assortis d’amendes

L’affaire s’est déroulée en juin 2024, lorsque les trois accusés ont diffusé des propos diffamatoires concernant Victorine Tchicot par le biais de la presse et les réseaux sociaux. Les accusés ont présenté la plaignante comme étant un obstacle dans les missions et activités du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), tout en divulguant de prétendus éléments de sa vie privée. Ils ont donc été incarcérés le 28 juin.

La sentence a donc été prononcée le 14 août 2024. Au cours du procès, lors du procès, les accusés ont expliqué les motifs de leurs actes face au tribunal. L’avocate de la plaignante, Me Sarah Oniane, avait réclamé 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts, dénonçant « une atteinte à l’honneur et à la sécurité» de sa cliente. Le tribunal en a décidé autrement. Ils écopent donc de 12 mois de prison, dont 9 avec sursis pour Gio Gilbert Nang, Eric Sebe et Dimitri Louba.

Ces derniers devront aussi s’acquitter d’une amende individuelle de 500 000 FCFA. Il faut souligner que Eric Sebe et Nang Mendome ont été condamnés à verser solidairement 10 millions de francs CFA à la plaignante au titre des dommages et intérêts. Ces derniers resteront en détention jusqu’au 28 septembre 2024.