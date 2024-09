Ogooué-Ivindo : 150 km de routes secondaires réalisées en un an selon le CTRI

Ecouter l'article

Le 30 août 2024, le Gabon a célébré le premier anniversaire du « Coup de la libération » qui a sorti le pays du joug du régime Bongo-PDG. En marge de cet événement grandeur nature, qui a eu lieu dans chaque chef-lieu de province, les autorités de la transition ont rendu public un document qui retrace toutes les réalisations du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Au titre de celles-ci, il ressort que la province de l’Ogooué-Ivindo a bénéficié au cours de cette année d’un investissement permettant la réalisation de 150 KM de routes secondaires.

Longtemps classée parmi les provinces les plus délaissées par le pouvoir politique, la province de l’Ogooué-Ivindo a vécu l’arrivée au pouvoir du CTRI comme une chance inouïe de rattraper son retard de développement. Un espoir qui n’a pas été vain puisque la tournée du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema entamée le 21 mars 2024 dans cette province a débouché sur le lancement de plusieurs projets dont la réalisation de plusieurs voiries publiques, mais aussi le lancement des travaux de l’Axe Ovan-Makokou, véritable levier de désenclavement de la province.

L’Ogooué Ivindo réhabilité au plan des voiries publiques

De Makokou à M’Vadi, en passant par Ovan ou encore Mekambo, le président de la Transition a fait des annonces fortes en matière de réhabilitation et de réalisation de voiries publiques. Si dans leur bilan, les autorités ne communiquent pas sur les détails des voies secondaires réalisées, réhabilitées ou en voie de réalisation et de réhabilitation, elles se contentent en revanche d’annoncer un chiffre de 150 KM. Lequel chiffre devrait très certainement prendre en compte le bitumage de l’axe Ovan – Makokou, long de 98 KM et dont le terrassement a débuté au mois de mai de cette année.

Il faut dire que la question des voiries publiques a été érigée au rang de priorité par le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a fait de l’amélioration des conditions de vie de ses compatriotes un leitmotiv. Dans cette ambition, la province de l’Ogooué Ivindo constitue un axe pivot. En effet, l’exploitation du fer de Belinga a fait de cette province l’une des vitrines du pays. Si l’on en croit le CTRI, l’Ogooué Ivindo aurait également bénéficié d’une dotation de 1138 lampadaires dont des amants pour certaines localités.