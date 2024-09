Forum Sino-Africain: une moisson de 2332,7 milliards de FCFA pour le Gabon

Ecouter l'article

A travers le Forum sino-africain, ou FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation), l’Empire du milieu entend redéfinir ses relations avec les pays africains. Au-delà du renforcement des relations diplomatiques, ce forum offre des opportunités économiques considérables à des pays comme le Gabon, en quête de diversification et de développement infrastructurel. En marge de ce forum d’ailleurs, se sont tenues des assises centrées sur la relation bilatérale entre Pékin et Libreville, un évènement qui a permis au général-président et sa suite de conclure pour 2332,7 milliards de FCFA d’accords.

Le Forum on China-Africa Cooperation n’a pas seulement été l’occasion pour Brice Clotaire Oligui Nguéma et son épouse de visiter la Grande Muraille, un édifice symbole de la détermination et de la puissance de l’Empire du milieu, mais également d’oeuvrer en faveur de la signature d’accords commerciaux et de développement. 2332,7 milliards de FCFA ont été collectés sous forme de Mémorandums d’Entente (MoU). 3,940 milliards de dollars pour divers projets dans divers secteurs, comme annoncé par le ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi, également présent à ce rendez-vous stratégique.

Le premier protocole d’accord est celui relatif à l’aménagement global de la navigation sur le Fleuve Ogooué par la Construction d’un Port Minéralier de

Ndjolé et le Développement du Terminal Minier de Port-Gentil, un projet à 50 millions dollars, soit un peu plus de 26 milliards de FCFA. Le deuxième accord conclu et non des moindres, est celui relatif au développement du projet hydroélectrique FE2 (50MW) et la construction d’une centrale hydroélectrique de 600 MW à Booué avec lignes de transport d’interconnexions électriques. Le plus important des accords signés puisqu’il s’agit d’engagements fermes de la partie chinoise pour 2,5 milliards dollars soit plus de 1480 milliards de FCFA.

La ville éblouissante et fière pour plus de 833 milliards de FCFA

Confirmant la redynamisation du partenariat économique entre Pékin et Libreville, ce forum a également été l’occasion de conclure deux protocoles portant sur des projets à financement concessif dont le premier porte sur l’exploration et l’exploitation du minerai de fer du Monts Mbilan, pour 260 millions dollars (154 milliards de FCFA) avec Zhongning Mining Company Limited (Gabon) (ZMC). Le second, axé sur l’exploration et l’exploitation des ressources minérales non exploitées, notamment du minerai de fer et de manganèse à faible teneur, précise un investissement de 100 millions dollars, un peu plus de 52 milliards de FCFA qui devraient être injectés par Shanghai Milestone Technology.



Autre fait marquant de ce forum, l’accord de la Chine pour aider le pays à financer et réaliser la ville éblouissante et fière. Libreville 2 comme elle se fait appeler communément, devrait ainsi bénéficier de 1,407 milliards de FCFA soit plus de 833 milliards de FCFA d’investisseurs chinois dans les prochains mois. Cette seconde édition du Forum Gabon-Chine en marge du FOCAC, a donc enregistré des résultats plus qu’encourageants, puisqu’au final ce sont 215% de financements en plus qui ont été collectés par rapport au forum Gabon-France. Preuve que l’Empire du milieu, en plus d’être un partenaire privilégié du pays en matière d’échanges commerciaux, est également un partenaire privilégié au développement.