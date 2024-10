Octobre rose : le personnel de la Cour constitutionnelle mobilisé contre les cancers féminins

Ecouter l'article

Le Juge constitutionnel Marie Blanche Boumbendje Ngonde épouse Mbabiri a lancé, ce mercredi 16 octobre 2024, en lieu et place du Président de la Cour constitutionnelle de la Transition Dieudonné Aba’a Owono empêché, la 6ème édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers féminins. Placé sous le thème « Transition vers le dépistage organisé des Cancers », l’évènement a été marqué par l’intervention poignante du Dr. Nathalie Ambouda Ledaga, Directrice du programme national de prévention et de contrôle des cancers.

Comme chaque année, le mois d’octobre, dédié à la lutte contre les cancers féminins, est l’occasion de mobiliser divers secteurs contre ces maladies qui continuent de frapper des familles. Le personnel de la Cour constitutionnelle a participé activement à cette campagne, lors d’une séance de sensibilisation organisée dans la salle de fête Philomène Abo’o Mintsa. Le Dr Nathalie Ambouda Ledaga a présenté un exposé détaillé sur les cancers du sein et du col de l’utérus, abordant les causes, symptômes, conséquences et méthodes de prévention, tout en insistant sur l’importance du dépistage précoce.

Le dépistage organisé, un geste pour sauver des vies

Lors de son intervention, le Dr Ambouda Ledaga a souligné les efforts du Gabon pour éliminer le cancer du col de l’utérus d’ici 2030, tout en mentionnant la diminution de l’incidence de ce cancer grâce aux campagnes de sensibilisation. Elle a également précisé que le cancer du foie est désormais la première cause de mortalité par cancer au Gabon, signe des progrès dans la lutte contre les cancers féminins.

L’importance du dépistage organisé a été au cœur des échanges. Le médecin a encouragé les femmes à se faire dépister chaque année, à l’occasion de leur mois d’anniversaire, pour maximiser leurs chances de détecter la maladie à un stade précoce. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale visant à promouvoir la prévention par le dépistage.

La Cour constitutionnelle engagée dans la lutte contre les cancers féminins

Dans son discours, la Juge constitutionnelle Marie Blanche Boumbendje Ngonde épouse Mbabiri a rappelé l’engagement des autorités de la Transition dans ce combat. « Conscientes du rôle que jouent les femmes dans les développements humain et économique, les hautes autorités de ce pays ont placé la lutte contre les cancers féminins au rang des priorités nationales », a-t-elle indiqué. Non sans manquer d’exprimer la gratitude du personnel de la Cour constitutionnelle à l’endroit de son président. « Le personnel féminin de la Cour Constitutionnelle se réjouit de l’implication du Président de cette Institution, Monsieur Dieudonné Aba’a Owono qui n’a pas dérogé à la règle en décidant, cette année encore, de l’organisation de la campagne Octobre Rose », a-t-elle déclaré.

Elle a conclu en appelant à une mobilisation collective contre les cancers féminins, un fléau qui continue de détruire la vie de nombreuses femmes. La cérémonie s’est clôturée par l’ouverture officielle de la campagne, sous le slogan évocateur « le dépistage, ma routine santé » et se poursuivra avec une séance de dépistage au centre de santé et de bien-être du Dr. Hervé Moutsinga. Grâce à cette campagne, la Cour constitutionnelle se joint à la lutte nationale pour réduire l’impact des cancers féminins, avec un message fort de sensibilisation et de prévention.