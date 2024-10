Octobre rose : le dépistage, un geste pour lutter contre le cancer du sein

Ecouter l'article

Le mois consacré à la lutte contre les cancers féminin notamment le cancer du sein a débuté ce 1er octobre. Il sera question durant la période « d’octobre rose » d’inciter la gente féminine à s’approprier le slogan national de cette 11ème édition « le dépistage, ma routine de santé » et ce afin de sauver des vies, quand on sait combien de fois le cancer du sein est une pathologie qui fait des ravages.

« Octobre rose » est une période dédiée à la sensibilisation et la prévention du cancer du sein et d’autres cancers féminins. Pour l’année 2024 marquant la 11e édition de cette cause très sensible à caractère vitale, le slogan retenu pour la période du 1er au 31 octobre est « le dépistage, ma routine de santé ». Une devise forte qui rappelle à toutes les femmes l’importance de se mobiliser pour la promotion du dépistage du cancer du sein mais également informer sur cette pathologie et ses traitements qui sont proposés dans le cadre de la prise en charge.

Le dépistage une nécessité pour vaincre le cancer du sein

Au Gabon, selon les dernières données enregistrées, le cancer du sein et de l’utérus représentent à 88% les deux principales causes de décès chez les femmes. D’où l’importance pour ces dernières de faire du dépistage une priorité. En effet, c’est à travers l’examen de la mammographie encore appelé « radio des seins » additionné à l’examen clinique des seins qui fait intervenir la palpation des mamelles que l’on est à même de détecter une éventuelle anomalie avant l’apparition des symptômes. Et donc de prendre rapidement en charge le malade et d’avoir de réelles chances de guérir de cette pathologie.

Les professionnels de santé du cancer rappellent que « les cancers détectés à un stade précoce en général nécessitent des traitements moins lourds et donc amoindrissent également les séquelles », d’où le rôle crucial que joue le dépistage. Par ailleurs il est également recommandé de faire examiner les seins au moins une fois par an par un médecin, un gynécologue ou sage femme. Selon l’Organisation mondiale de la santé, « le cancer du sein est une pathologie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs » en l’absence d’une prise en charge rapide il peut entraîner la mort.