« Otima, poésie du coeur », un recueil de poèmes signé Constant William Opaga Doctéré

Ecouter l'article

Publié en 2022, « Otima poésie du cœur » est un recueil de 46 poèmes signé par Constant William Opaga Doctéré, un jeune auteur gabonais au parcours riche et varié. Cette œuvre, dédiée à sa fille Otima, dont le prénom signifie « le cœur », s’inspire des réalités du quotidien pour exprimer différentes facettes de l’amour.d’études à BGFI business school (BBS) duquel il est sorti banquier.

Bien que la littérature gabonaise soit encore relativement jeune, elle ne cesse de s’enrichir grâce à des œuvres comme celles de Constant William Opaga. Avec Otima poésie du cœur, l’auteur fait une entrée remarquable dans le domaine de la poésie contemporaine, en apportant une sensibilité particulière à des problématiques sociales.

Une poésie ancrée dans la réalité sociale

Dans ce recueil, Constant William Opaga puise dans son environnement immédiat pour aborder des thèmes universels mais poignants, tels que la démission parentale, les ruptures amoureuses, et les violences basées sur le genre (VBG). Chaque poème reflète une situation vécue ou observée, que l’auteur a su traduire avec finesse et sensibilité. Sa capacité à évoquer des sentiments et des réalités aussi variées fait de « Otima poésie du cœur » une œuvre accessible à un large public.

L’amour, dans ses multiples dimensions, est au cœur de ce recueil. Qu’il s’agisse de l’amour entre un parent et son enfant, de la passion amoureuse, ou encore des liens d’amitié, chaque poème semble être une ode à cette émotion fondamentale. Le titre même du recueil, « Otima poésie du cœur », renvoie à cette idée du cœur, lieu de tous les sentiments. « Mon recueil de poèmes intitulé OTIMA est une œuvre écrite avec l’esprit ouvert car j’ai dû en dépit de relater les faits que j’ai vécu, me plonger dans l’ubiquité afin de satisfaire la majorité d’entre nous en essayant de mettre en exergue les situations que vivent certaines personnes de mon entourage »,a-t-il indiqué.

Otima, disponible à 8000 FCFA

Né d’un père gabonais et d’une mère togolaise, Constant William Opagha Doctéré est un talent polyvalent. Après avoir obtenu un baccalauréat littéraire au lycée Sainte-Marie de Libreville en 2017, il a poursuivi des études à la BGFI Business School (BBS), d’où il est sorti banquier après trois années de formation.

« Otima poésie du cœur » est disponible au prix de 8 000 FCFA, et constitue une belle découverte pour les amateurs de poésie contemporaine. Chaque poème, avec son style unique et sa profondeur émotionnelle, invite à une réflexion sur l’humain, les relations, et les défis de la société moderne. Avec ce recueil, Constant William Opaga Doctéré s’affirme comme une voix montante de la poésie gabonaise, capable de toucher son lectorat en exprimant les joies, les peines, et les complexités des relations humaines à travers des mots simples mais puissants.