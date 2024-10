Port-Gentil : lancement officiel de la 11ème édition d’octobre rose

Ecouter l'article

Le Gabon est engagé dans la lutte contre les cancers féminins. Tout le monde est concerné. Toutes les administrations. Pour matérialiser cela, le 1er octobre 2024, la prison centrale de la ville de Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime a servi de cadre au lancement de la 11ème édition de la campagne nationale dénommée octobre rose. C’est donc sous le thème « Transition vers un dépistage organisé des cancers » que se tiendra cet événement tant attendu par les femmes sur le territoire national.

La campagne nationale « d’octobre rose » se tient durant tout le mois d’octobre et est consacrée aux diverses activités que sont la sensibilisation et le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus, qui sont des principales pathologies à l’origine des décès chez les femmes au Gabon. Pour la circonstance, dans la capitale économique qu’est Port-Gentil, les autorités administratives, sanitaires et judiciaires ont donné le top pour l’ouverture des activités relatives à octobre rose à la prison centrale de la ville.

Port-Gentil lance octobre rose

C’est donc en présence du Délégué spécial en charge de la gestion de la ville de Port-Gentil, le Général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot, du gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime Paul Ngome ayong, du Directeur général de la prison centrale de Port-Gentil, Jean-Jacques Ona Mbegha et de plusieurs autres personnalités que s’est ouverte la cérémonie marquant le démarrage des activités qui vont rythmer la 11ème édition d’octobre rose au Gabon. Prenant la parole, le Directeur général de la prison centrale de Port-Gentil dans son allocution a exhorté toutes les pensionnaires à prendre part active au dépistage qui est d’une importance cruciale pour détecter détecter une éventuelle anomalie avant l’apparition des symptômes.

Ainsi pour mieux édifier l’assistance, le gynécologue obstétricien au Centre hospitalier régional de Port-Gentil, le Dr Madi a présenté une exposé sur les cancers féminins. Parce qu’on ne cessera de le répéter, un cancer détecté précocement et pris en charge rapidement permet au malade d’avoir de réelles chances de guérir de cette pathologie. De ce fait, les dépistages sont ouverts à toutes les femmes et gratuitement au Centre hospitalier régional de N’tchengue, au Centre de santé urbain, au Centre de santé maternelle et infantile et au dispensaire Rissonga du lundi au vendredi de 08 heures à 14 heures.