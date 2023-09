Ndjolé : elle poignarde à mort son conjoint pendant une dispute

Ecouter cet article Ecouter cet article

Encore une dispute entre conjoints qui se solde par un meurtre au Gabon. Le drame a eu lieu dans la nuit du 20 septembre 2023 à Ndjolé où Charnelle Engandjemoa aurait mis fin aux jours de son concubin Geoffroy Han Andoma Ngoye à coup de poignard.

Les habitants de la ville de Ndjolé ont été témoins d’un drame mercredi dernier. Geoffroy Han Andoma Ngoye, un compatriote âgé de 39 ans, a été poignardé mortellement par sa partenaire de vie Charnelle Engadjemoa. Selon le récit de L’Union, les faits se seraient déroulés aux environs de 21 heures au quartier Bigoma.

La présence des beaux-parents à l’origine du drame

Tout aurait commencé aux environs de 12 heures quand le jeune homme aurait invité sa compagne à prendre un verre en présence de son frère. Une chose qui n’aurait pas été du goût de la présumée meurtrière qui pensait pouvoir partager ce moment en tête à tête avec son amoureux. Résultat , elle aurait décliné l’offre de son compagnon.

Une décision mal accueillie par Geoffroy Han Andoma Ngoye. Dans la foulée, il lui aurait fait un reproche sur son indisponibilité pour sa belle-famille. Plus tard en soirée alors, alors qu’il lui était demandé de faire à manger, Charnelle aurait remis le sujet sur la table. La dispute éclate. Dans un accès de colère, elle lui aurait asséné des coups de couteau dans le thorax.

Un drame évitable

Constatant son acte, la trentenaire aurait appelé le voisinage pour l’aider à transporter son bien-aimé au centre médical le plus proche. Seulement, elle était sans mesurer que sa colère non maîtrisée serait fatale pour Geoffroy Han Andoma Ngoye. Puisqu’après avoir été pris en soins intensifs, il a succombé de ses blessures. La mise en cause serait dans les locaux des forces de l’ordre avant son défèrement devant le parquet de Lambaréné.