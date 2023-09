Gabon : Adrien Mougougou pour la continuité d’Octobre rose et Novembre bleu

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que l’opinion se questionnait sur la poursuite des campagnes de sensibilisation Octobre rose et Novembre Bleu, le néo-ministre de la Santé s’est récemment montré rassurant. Pour Adrien Mougougou, ces initiatives doivent être pérennisées au nom de l’intérêt général.

Si la politique sous les tropiques, en l’occurrence au Gabon, est coutumière des ruptures lors des changements de régime, il est judicieux de préciser que tout n’est pas à jeter. C’est en substance ce qu’a assuré le nouveau patron du secteur de la Santé dans notre pays quant à la poursuite des campagnes Octobre Rose et Novembre Bleu initiées par Sylvia Bongo Ondimba.

Les campagnes Octobre rose et Novembre bleu maintenues

En poste depuis quelques semaines seulement, le Professeur Adrien Mougougou a rappelé l’intérêt que revêtent ces campagnes de sensibilisation, de prévention et de détection de maladie. « Elles participent à l’amélioration des indicateurs de santé dans notre pays». Et ce, d’autant plus qu’à l’issue de celles-ci les personnes détectées bénéficient d’interventions et de prises en charge.

Aussi, le ministre de la Santé a d’ores et déjà annoncé que durant l’édition 2023 , « le chef de l’État a promis aux Gabonais de leur apporter quelque chose pour améliorer leur santé au quotidien ». Pour ce faire, des agents de terrain seront prochainement déployés dans le Grand Libreville et l’hinterland.

Pour information, Octobre Rose est une campagne qui se déroule durant le mois d’octobre. Elle est consacrée à la lutte contre les cancers féminins notamment ceux du sein et du col de l’utérus. Novembre bleu, quant à lui, est réservé à celui de la prostate chez les hommes durant ledit mois.